La testa del corteo pro Palestina, a Roma, sfila davanti al Colosseo

Gli ultimi giorni sono stati attraversati da eventi che resteranno impressi nella memoria di molti, accompagnati da sentimenti intensi e difficili da dimenticare. Per quel che mi riguarda la sensazione di grande impotenza che ho provato nel vedere quel che stava accadendo a Gaza e in Cisgiordania si è trasformato in qualcosa di diverso grazie a questi fatti. Da una parte l’orgoglio, dall’altra l’amarezza. Orgoglio nel vedere centinaia di migliaia di persone scendere per le strade d’Italia a chiedere la fine del genocidio a Gaza, a reclamare una Palestina libera, a portare avanti – nel senso più alto – la missione della Flotilla: dimostrare che la società civile, soprattutto in Europa, esiste, resiste, si muove. Anche se i governi e l’Europa ufficiale voltano lo sguardo altrove.

Non è stato solo un fine settimana di cortei, ma un lungo tempo di presenza, di scioperi, di rinunce quotidiane. Studenti che si sono fermati per dire no a un’ingiustizia enorme, a una carneficina che ha colpito un popolo di cui hanno imparato non dai libri di scuola, ma dalla loro sete di informazione. Sono due anni che leggono, si confrontano, occupano cortili e aule universitarie, fin dai mesi successivi al 7 ottobre. Li guardo e mi tornano in mente i racconti dei sessantottini. Le loro piazze gremite per il diritto allo studio, per il divorzio, per l’aborto, per la fine della guerra in Vietnam e contro l’occupazione dei territori palestinesi, cominciata proprio nel 1967. Ho invidiato a lungo quella generazione, la loro coscienza civile, la capacità di unire le battaglie, di portare avanti i diritti che oggi consideriamo scontati, tanto da ambientare il mio nuovo libro in quell’epoca per poterla assaporare nei dettagli.

Ma oggi sento l’orgoglio di essere figlia del mio tempo: perché i ragazzi che ieri hanno gridato la loro indignazione hanno dimostrato di essere una forza viva, determinata, generosa. Accanto a loro, i lavoratori e i portuali che hanno mantenuto la parola data, senza esitazioni. I meno giovani che hanno sfidato i malanni di stagione pur di esserci. E persino i leoni da tastiera, con i loro commenti meschini e la loro incapacità di alzare lo sguardo dal proprio orticello, hanno finito per dare risalto, senza volerlo, al concetto stesso di coscienza civile: perché l’indifferenza, quando messa a confronto con il coraggio, appare ancora più meschina.

Eppure, dall’altra parte, è arrivata la notizia dell’accettazione, da parte di Hamas, del piano Trump. Tra amici, riuniti per discutere della situazione, ci siamo detti che non è corretto giudicare da qui una decisione che appartiene a chi, da troppo tempo, è costretto a sopravvivere in condizioni che possiamo solo tentare di immaginare, per pura empatia umana. Una riflessione, però, mi sento di farla: può essere davvero un piano di pace duratura quello imposto con la minaccia che, se non accettato entro 72 ore, “finiremo il lavoro”? Dove si colloca, in tutto questo, il diritto all’auto determinazione del popolo palestinese? E soprattutto: con quale presunzione ancora oggi si propone una gestione esterna sulla vita di un altro popolo? Capeggiata da uomini, occidentali, con curriculum che proprio in quella parte di mondo le persone hanno imparato a conoscere non proprio come amici della pace o dei popoli autoctoni?

Se la società civile ha saputo rialzarsi, allora la speranza è più viva che mai. Lo sanno bene i gazawi, pronti a raccogliere i frammenti delle loro case per ricomporle e tornare a viverci accanto a chi è sopravvissuto. Il futuro appartiene a chi non smette di lottare per i propri valori e diritti. Ed è per questo che l’unico piano credibile resta quello che mette al centro il popolo, non i potenti.