I volontari della Fondazione

COMMENTA E CONDIVIDI











I volontari della Fondazione

«Questa terra non desiste, persiste e resiste, anche di fronte ai trattamenti più ingiusti». Non parla per slogan Amadís Rodriguez. Ha toccato con mano nelle baraccopoli del Sucre il coraggio resistente degli abitanti, a cui l’emergenza non è riuscita a strappare il senso di comunità. «La gente non molla», le fa eco Jaime Mora. Sono due dei giovani costruttori della Red Joven Venezuela, “costola” della Fondazione Epékeina, creata nel 2008 da padre Honegger Molina, in seguito all’esperienza di accompagnamento pastorale alla Terrazas de San Augustín, baraccopoli della zona sud di Caracas. Da allora, Epékeina ha moltiplicato le attività per tutto il Paese, fino ad aprire tre sedi internazionali. A cucire insieme le varie iniziative – con i bimbi, gli anziani, i malati -, la fede nell’essere umano e nella sua capacità di diventare agente di trasformazione. Da qui, la fiducia nella democrazia, come processo quotidiano di apprendimento, individuale e collettivo.

Sono tantissimi i ragazzi che partecipano alle attività