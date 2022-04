Fumo dalla acciaieria Azovstal a Mariupol - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













L'esercito russo sta attaccando lungo un fronte di 480 chilometri in Ucraina orientale - da Kharkiv fino a Kherson e Mykolaiv passando per Lugansk e Donetsk - come parte della grande offensiva in quella che viene definita "una nuova fase della guerra". Secondo lo stato maggiore di Kiev, le forze russe stanno concentrando i loro sforzi per prendere il pieno controllo della regione di Donbass, a Est del Paese.

Intanto il Cremlino rilancia l'ultimatum ai soldati ucraini che si sono asserragliati nello stabilimento metallurgico di Azovstal, nella città assediata di Mariupol. Qui, per il terzo giorno di seguito Mosca ha negato l'apertura di corridoi umanitari, e il no ha riguardato anche la città di Berdyansk. Il capo del centro di comando della Difesa, Mikhail Mizintsevm, stando a quanto riporta l'agenzia Tass, ha invece accusato le

forze ucraine di voler fare "strage di civili a Odessa" con l'obiettivo poi di far ricadere la responsabilità "sulle forze russe".

È attesa per oggi una chiamata tra il presidente americano Joe Biden con i leader dei Paesi alleati, per discutere la situazione in Ucraina e il modo in cui rendere i vertici russi perseguibili penalmente per i crimini commessi nel Paese.

Una visione aerea del 18 aprile mostra sepolture recenti durante una cerimonia funebre in un cimitero di Bucha - Yasuyoshi Chiba / Afp / Ansa

Kiev consegna il questionario per l'adesione alla Ue

Le autorità ucraine hanno consegnato le risposte della prima parte del questionario e presto arriverà anche la seconda: lo ha confermato il portavoce della Commissione Europea, Eric Mamer, in merito alla richiesta di Kiev di adesione. "Lavoreremo diligentemente per fornire la nostra opinione. Lo faremo nel modo più veloce possibile".