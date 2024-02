Gli effetti di un attacco con i droni russo alla periferia della capitale ucraina Kiev - Ansa

Non basta la rimozione di ampi stralci della storia dai libri, non bastano le lezioni improntate alla narrativa del Cremlino sulle operazioni speciali in Ucraina o sugli attacchi compiuti dall'Occidente, non bastano i revanscismi di regime che Putin esige, ora in una scuola già addomesticata come quella russa anche i droni miliari diventeranno materia di insegnamento.

Gli scolari russi impareranno la tecnologia dei droni per scopi militari e industriali durante lezioni di "artigianato", ha riferito stamattina l'agenzia di stampa Tass citando un alto funzionario.

Anche la viceministra dell'Istruzione Tatyana Vasilyeva ha detto al Parlamento che gli studenti dedicheranno più tempo allo studio del disegno tecnico, un'abilità necessaria per lavorare con i progetti.

I droni, che vanno dai "gadget" portatili alle dimensioni di veri e propri aerei, sono diventati una delle armi chiave nel conflitto ucraino.