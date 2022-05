Il premier Draghi nella conferenza stampa all'ambasciata di Washington - Ansa

"Ringrazio Biden e l'amministrazione Usa per l'accoglienza splendida. L'incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l'Italia, un partner forte, affidabile, un interlocutore credibile. Io ho ringraziato Biden per il ruolo di partnership che sta avendo in questa crisi" e di confronto "con tutti gli alleati. Siamo d'accordo sul sostegno all'Ucraina e sulle pressioni su Mosca, ma occorre anche chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale è difficile, il primo punto è come costruirlo".

Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington. "Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto è come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che vuole l'Ucraina, non una pace imposta da altri né tanto meno dagli alleati", ha detto.



"La guerra ha cambiato fisionomia, inizialmente era una guerra in cui si pensava ci fosse un Golia e un Davide, essenzialmente di difesa disperata che sembrava anche non riuscire, oggi il panorama è cambiato, si è completamente capovolto, certamente non c'è più un Golia, certamente quella che sembrava una potenza invincibile sul campo e con armi convenzionale si è dimostrata non invincibile", ha detto. "Con Biden abbiamo condiviso l'esigenza di sbloccare i porti ma occorrerà la collaborazione di tutte le parti, insistere perché si crei questo tavolo di pace significa che i contatti devono essere riavviati a tutti i livelli, bisogna essere capaci non di dimenticare, perché è impossibile farlo, ma di guardare al futuro", ha detto. "Il presidente Zelensky deve definire cos'è la vittoria, non noi", ha detto.



Della presenza di Mosca al G20 "abbiamo parlato brevemente, ho presentato la situazione per quel che è: da un lato saremmo tutti tentati di non sederci allo stesso tavolo cui si siede Putin; dall'altro c'è il resto del mondo attorno a quel tavolo, alzarsi significa abbandonare il resto del mondo in una situazione in cui non è presente il G7. Alla luce della necessità di costruire un tavolo di pace bisogna riflettere prima di abbandonare questi consessi. Penso che queste decisioni - aggiunge - dovremmo prendere prima di tutto noi europei, penso al prossimo consiglio Ue". "Questi incontri non si fanno per giudicarci a vicenda, ma per capire come si possa andare avanti. Se uno vuole costruire un tavolo, portare le parti, è essenziale non cercare di vincere, perché non ci si riesce a quel punto", ha detto, rispondendo a una domanda sui toni forti del presidente statunitense Joe Biden.