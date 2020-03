Controllo della temperatura a un parente in visita all'ospedale di Stoccarda in Germania - Ansa

Sono più di 37.000 i morti e oltre 787.000 i casi di Covid-19 nel mondo. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University. La maggior parte dei 787.631 contagi si registra negli Stati Uniti (164.620), seguiti da Italia (101.739) e Spagna (94.417). È invece in Italia il bilancio più pesante della pandemia con 11.591 morti, seguita dalla Spagna.

"Non sappiamo quanto durerà lo sforzo contro il Covid-19. Ci sono persone che nel mondo lavorano 24 ore al giorno sette giorni a settimana per fare il possibile per contrastare l'epidemia. Ma è difficile che il nuovo coronavirus scompaia la prossima settimana o anche il mese prossimo" ha dichiarato Takeshi Kasai, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Asia e il Pacifico. "È una pandemia che il mondo non ha mai vissuto e che ha cambiato il nostro modo di vita come mai era accaduto". Mentre nei laboratori si stanno sperimentando 50 possibili vaccini e la ricerca "procede a velocità sostenuta", i Paesi devono mettere in atto "pratiche comuni" per il distanziamento sociale e per individuare e isolare i casi di contagio il prima possibile.

Spagna, 8.189 morti e oltre 94mila casi. Boom di contagi

Continua a salire in Spagna il bilancio dei morti. Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Sanità parlano di 849 decessi nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza le vittime sono in totale 8.189 (il bilancio ufficiale diffuso ieri parlava di 7.340 morti), mentre i casi confermati sono 94.417. Si registra un notevole balzo anche nel numero di contagi, quasi diecimila in un giorno, dopo cinque giorni di rallentamento

Belgio sotto choc per la morte di una 12enne

Una bimba di 12 anni è morta in Belgio a causa del coronavirus, hanno annunciato oggi le autorità sanitarie locali, senza fornire dettagli. "È un evento molto raro ma che ci ha sconvolti", ha detto il virologo Emmanuel André. In Belgio nelle ultime 24 ore si sono registrati 98 decessi per Covid-19, per un totale di 705 morti. I nuovi casi sono stati 876, di cui 467 nelle Fiandre, 189 a Bruxelles e 203 in Vallonia. Il Belgio conta complessivamente 12.775 casi confermati, scrive Le Soir. Ma a preoccupare è la situazione degli ospedali. Le persone ricoverate sono 4.920 di cui 1.021 in terapia intensiva (+94 rispetto al dato di ieri). Il 53% dei letti Covid-19 in terapia intensiva sono utilizzati, ma "la situazione è più complicata in tre zone del paese: Bruxelles, Limbourg e Hainaut", ha spiegato il portavoce del ministero della Sanità.

Germania, 67mila casi e 652 vittime: il minor tasso al mondo di mortalità

Sono arrivati a oltre 67mila i casi di contagio in Germania. Stando al conteggio della Zeit online, realizzato incrociando i dati del Robert Koch Institut (Rki) con quelli arrivati via via dalle strutture sanitarie locali, il numero delle infezioni si è raddoppiato in 7 giorni. Le vittime sono 652. Tra le città il numero più alto di contagi si conta a Berlino, con 2.581 casi, seguita da Monaco di Baviera con 2.501 casi.

Il tasso di mortalità da Covid-19 in Germania è dello 0,8% (il più basso al mondo, l'età media dei contagiati è di 47 anni), ma il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, ritiene che sia destinato a salire. Wieler ha ripetuto che il basso numero delle vittime dipende dal fatto che la malattia è stata individuata in fase molto precoce e dall'alto numero dei tamponi effettuati (500mila la settimana, stando al virolgo Christian Drosten). Inoltre "non esiste un Paese al mondo che abbia tanti posti in terapia intensiva" quanti ne ha la Germania, in rapporto alla sua popolazione. Che questo poi possa bastare in questa epidemia è un'altra questione" ha aggiunto.



Austria, quasi 10mila casi. Rallenta il Tirolo

Sono quasi 10.000 le persone positive al Sars-CoV-2 in Austria, 9.772 per l'esattezza, con 128 vittime (20 in più rispetto a ieri). I ricoverati sono 1.110, di cui 198 in terapia intensiva. Il Land dove si registrano i numeri più alti resta il Tirolo con 2.205 casi, seguito dall'Alta Austria con 1.535, Bassa Austria con 1.533 e Vienna con 1.235 casi. Ma per la prima volta rallenta in Tirolo la crescita dei contagi.

Russia, carcere per chi viola la quarantena e chi diffonde fake news

La Camera bassa del Parlamento russo, la Duma, ha approvato il disegno di legge anti-coronavirus con il quale affida al governo la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza e introduce aspre pene detentive (da due a sette anni di carcere) e multe salate per chi non rispetta la quarantena e favorisce la diffusione della malattia. Il ddl prevede cinque anni di prigione anche per chi verrà trovato colpevole di diffondere fake-news sul virus.

A New York ospedali a Central Park e a Flushing Meadows

Sono oltre 3.100 i morti registrati negli Stati Uniti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Nello specifico, sono stati segnalati 3.170 morti mentre i casi confermati sono 164.620. L'epicentro è New York, dove le vittime sono 1.329. Si sta lavorando all'installazione di un grande ospedale temporaneo a Central park e anche a Flushing Meadows, sede del National Tennis Center. Già da oggi l'area in cui si trovano i campi al coperto comincerà a diventare una struttura sanitaria. Le cucine del Louis Armstrong Stadium, che di solito ospita il Grande Slam, saranno utilizzate per preparare 25mila pasti confezionati al giorno da destinare a pazienti, operatori sanitari, volontari e bambini.