Un ciclista solitario a Times Square nel centro di New York - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











I casi di Covid-19 nel mondo si avvicinano oggi a quota 340mila, mentre il numero dei decessi ha giù superato la soglia delle 14.700 unità. I guariti sfiorano quota 99.000. E quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. Per l'esattezza, i contagiati sono 339.259, il numero dei decessi ha raggiunto quota 14.706, mentre le persone guarite sono 98.834.

Nell'Unione Europea anche Belgio e Lussemburgo hanno notificato alla Commissione la decisione di ristabilire controlli temporanei alle proprie frontiere interne. Sale così a 15 (su 26) il numero di Paesi dell'area Schengen che hanno chiuso le proprie frontiere. Belgio e Lussemburgo si aggiungono a Finlandia, Austria, Ungheria, Cechia, Danimarca, Polonia, Lituania, Germania, Estonia, Norvegia, Svizzera, Spagna e Portogallo.

Lieve segnale di miglioramento in Germania, dove la crescita dei contagi non è più esponenziale. Il bilancio aggiornato a stamani, dalla Johns Hopkins University, è di 24.873 contagi e 94 morti. L'età media dei contagiati è di 45 anni. In Spagna invece il numero dei casi è salito a 29.909 e il numero delle vittime a 1.813.

Buone notizie da Cina e Corea del Sud

La Cina registra zero nuovi casi interni, ma ancora 39 nuovi contagiati arrivati dall'estero. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) comunica 9 decessi domenica, tutti a Wuhan. A due mesi dalla quarantena di 60 milioni di persone, la provincia dell'Hubei e il suo capoluogo non segnalano infezioni da cinque giorni. I casi totali sono 81.093, di cui 5.120 ancora sotto trattamento, i decessi 3.270 e 72.703 i dimessi dagli ospedali, con un tasso di guarigione salito all'89,6%. Anche la Cina, come gli Stati Uniti, sta testando un vaccino, su 108 volontari di età compresa fra i 18 e i 60 anni e originari di Wuhan. Le iniezioni sono avvenute venerdì scorso, i volontari saranno seguiti per 6 mesi.

In Corea del Sud sono scesi a 64 i nuovi casi registrati domenica, contro i 98 di sabato, portando il totale a 8.961: è il dato più basso da metà febbraio, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention. Il Paese ha rafforzato le regole interne di condotta (tra cui la distanza interpersonale) e sulla quarantena per gli arrivi dall'Europa. I decessi sono 111. I casi confermati a Daegu e nel Gyeongsang del Nord, i due epicentri sudcoreani dell'infezione, sono saliti rispettivamente a 6.411 e a 1.256.

Negli Usa 413 morti. Grave una dodicenne

Preoccupa la situazione negli Stati Uniti, dove sono almeno 413 le persone morte di Covid-21. La Cnn, sulla base dei dati provenienti dai singoli stati e dalle agenzie federali, parla di almeno 34.276 casi. Il primo caso era stato segnalato il 21 gennaio: un uomo dello stato di Washington rientrato dalla Cina. Il bilancio più grave a New York, con 114 morti. Poi ci sono lo stato di Washington, con 95 vittime, e la California con 32. Grave una ragazzina di 12 anni, ricoverata in un ospedale di Atlanta. Emma, questo il nome, si è ammalata dipolmonite il 15 marzo e venerdì scorso è risultata positiva al Covid-19: da sabato respira con l'aiuto di un ventilatore eattualmente le sue condizioni sono stabili, ha detto il cugino, Justin Anthony, alla Cnn. L'emittente sottolinea che Emma non soffriva di alcuna malattia, non era stata all'estero di recente e non è chiaro come abbia potuto contrarre il virus. La portavocedell'ospedale, Jessica Pope, ha detto che la bambina "rimane in isolamento".

Il presidente Donald Trump ha parlato con il presidente cinese Xi Jinping. "Sono un po' arrabbiato con la Cina", ha detto, perché Pechino non avrebbe comunicato tempestivamente la gravità della minaccia rappresentata dal nuovo virus.

Giappone, Abe ammette: a rischio le Olimpiadi

Il Giappone registra altre 5 vittime, per un totale di 49 (compresi otto passeggeri della nave Diamond Princess); i contagiati sono 1.801 (compresi i 712 della nave). Il Paese mette in quarantena tutti i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti. Mentre si rafforza l'ipotesi di un rinvio delle Olimpiadi di Tokyo previste dal 24 luglio. Lo ha ammesso per la prima volta il primo ministro Shinzo Abe parlando davanti al Parlamento, dopo che il Comitato olimpico internazionale ha fissato una scadenza per l'eventuale decisione entro le prossime 4 settimane.

Dall'Australia si invitano già gli atleti a prepararsi per il 2021, mentre i comitati olimpico e paraolimpico del Canada fanno sapere che non manderanno nessun atleta ai Giochi se si terranno nelle date previste. Secondo i comitati canadesi, le Olimpiadi dovrebbero essere rinviate di un anno. "Anche se riconosciamo le complessità legate a un rinvio, niente è più importante della salute e della sicurezza dei nostri atleti e della comunità mondiale e della salute pubblica".

In Africa oltre mille contagiati

Sono più di 1.000 i contagi e almeno 19 le vittime in Africa, secondo dati diffusi dai singoli Paesi e dall'Organizzazione mondiale della sanità. Ieri si è avuta la prima vittima in Gambia: è un 70enne del Bangladesh che era arrivato il 13 marzo dal Senegal.

Israele: oltre 1.200 contagiati, 75mila in quarantena

In Israele sono 1.238 i positivi, di cui 24 in condizioni gravi. Venerdì si è registrato il primo decesso: un uomo di 88 anni affetto anche da altre malattie. Secondo i dati ufficiali, circa 75mila israeliani si trovano in quarantena.