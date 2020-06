Test per Covid-19 a Boston - Ansa

I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota due milioni. Secondo il calcolo della Johns Hopkins University, i contagi sono 2.000.464, mentre le vittime sono 112.924. Seguono, per numero di casi, Brasile e Russia, rispettivamente con 772.416 contagi e 502.436, mentre, per il numero di vittime, al secondo posto c'è il Regno Unito con 41.213 decessi, seguito dal Brasile, con 39.680. In totale, in tutto il mondo i casi sono 7.360.239 e i morti 416.201.

Il continente americano rimane l'epicentro della crisi sanitaria, concentrando quasi la metà dei decessi e dei contagi mondiali, secondo un bilancio Afp basato su fonti ufficiali.

Stati Uniti

In Florida la città di Miami ha riaperto le sue spiagge con misure preventive. A New York, che ha iniziato a uscire progressivamente dal lockdown, è stato aperto un nuovo terminal all'aeroporto LaGuardia. "Gli aerei voleranno, le macchine correranno, i treni partiranno, la vita continua dopo il Covid-19", ha detto il governatore Andrew Cuomo.

Anche la contea di Los Angeles riemerge gradualmente dal lockdown. E' stata autorizzata la riapertura anche di palestre e musei, ma si registrano ancora circa 1.300 nuovi casi al giorno. Il bilancio complessivo è di 67.064 contagiati e 2.768 decessi. "Siamo ancora nella più grande pandemia medica della nostra vita" ha ricordato il sindaco Eric Garcetti, esortando le persone che hanno partecipato alle proteste anti-razzismo di questi giorni a mettersi in quarantena per due settimane o a sottoporsi a un test gratuito in uno dei 24 centri sparsi per la città e la contea. I centri, ha spiegato, hanno la capacità di effettuate 20.000 tamponi al giorno.

Russia

In Russia sono stati superati i 500.000 casi accertati di Covid-19. Secondo il centro operativo anticoronavirus, i contagi registrati sono 502.436, di cui 8.779 nelle ultime 24 ore. Le persone decedute nel corso dell'ultima giornata a causa del virus sono ufficialmente 174, mentre le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 6.532. Le persone guarite ieri sono 8.367 e 261.150 in totale.

America Latina

Continua intenso lo sviluppo della pandemia in America Latina, dove secondo una statistica dell'Ansa i contagi hanno raggiunto quota 1.458.386 (+55.127) e i morti sono 71.709 (+2.519). Gli analisti si chiedono ora se la curva si stia o no avvicinando al picco previsto per queste settimane. Il Brasile è il Paese più colpito sia per contagi (772.416, +32.913), sia per decessi (39.680, +1.274). Lo seguono il Perù (208.823 e 5.903) e il Cile (148.496 e 2.475).

Fra i Paesi con più di 5.000 casi ci sono Messico (129.184 e 15.357), Ecuador (44.440 e 3.720), Colombia (43.682 e 1.433), Repubblica Dominicana (20.808 e 550), Argentina (25.987 e 735), Panama (17.233 e 403), Bolivia (14.644 e 487), Guatemala (7.866 e 289) e Honduras (6.935 e 271).

Germania

È tornato a crescere il numero dei contagi da coronavirus in Germania. Il Robert Koch Institut segnala oggi 555 nuove infezioni e 26 nuove vittime, mentre ieri il centro epidemiologico tedesco aveva registrato 318 contagi e 18 decessi. Il numero dei contagi attuali è a 5.460 e i guariti circa 4.000, mentre i malati dall'inizio della pandemia sono circa 186 mila. Complessivamente, stando al conteggio dell'Rki, il numero delle vittime è 8755.

