Volontari misurano la temperatura a una fermata d'autobus a Tin Shui Wai, cittadina nei pressi di Hong Kong - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI











Primo decesso per il nuovo coronavirus a Hong Kong. È la seconda persona morta per il virus fuori dalla Cina.

Si tratta di un 39enne che era arrivato dalla città di Wuhan, epicentro dell'epidemia. L'ospedale di Hong Kong ha riferito che il paziente aveva sviluppato dolori muscolari, poi seguiti a febbre, ed era trattenuto in unità d'isolamento. Quando è morto era in corso uno sciopero negli ospedali. L'uomo era andato a Wuhan in treno il 21 gennaio ed era tornato a Hong Kong il 23 gennaio.

Il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina quota 20.400, con 3.235 nuovi casi confermati. I nuovi decessi nel Paese, secondo gli ultimi dati ufficiali, sono stati 64, tutti nella provincia di Hubei, focolaio del virus, e il bilancio complessivo sale perciò a 427 vittime. Intanto 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali.

Nave da crociera in quarantena in Giappone

In Giappone una nave da crociera con 3.711 persone a bordo è in quarantena al largo del porto di Yokohama, vicino a Tokyo, dopo la scoperta di almeno 8 casi sospetti. Un passeggero sbarcato a Hong Kong era risultato positivo al test per il coronavirus. Sulla nave è salito personale sanitario per effettuare controlli sui 2.666 passeggeri e sui 1.045 membri dell'equipaggio.

Negativo al virus lo studente veneto rimasto a Wuhan

Notizie tranquillizzanti per gli italiani: è risultato negativo al coronavirus il diciassettenne veneto che non si era potuto imbarcare sul volo militare che ha rimpatriato 56 italiani da Wuhan. Il ragazzo, in Cina per un anno di studi, risiede a 400 chilometri da Wuhan e non era potuto partire perché aveva la febbre.

Le Borse cinesi sfidano la paura

Le Borse cinesi hanno aperto con ribassi tra il 2 e il 3,5 per cento, ma hanno poi girato in positivo. Shanghai ha chiuso stamani con mini rimbalzo, a +1,34%. Risale anche Shenzhen, a +1,80%. La Banca centrale cinese ha immesso sul mercato altri 400 miliardi di yuan, pari a circa 57 miliardi di dollari, dopo i 150 miliardi di yuan (21 miliardi di dollari) iniettati ieri, per sostenere l'andamento dei mercati, turbati dagli sviluppi del coronavirus.

TUTTI GLI ARTICOLI SULL'EPIDEMIA DA NUOVO CORONAVIRUS