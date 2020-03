Il premier britannico Boris Johnson - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Il premier britannico Boris Johnson è stato contagiato dal coronavirus ed è in auto-isolamento. Lo riporta Downing Street precisando che i sintomi sono al momento "leggeri". Il tampone è stato eseguito ieri dopo che il primo ministro conservatore aveva accusato sintomi definiti leggeri di contagio da Covid-19.

Johnson si rivolge ai britannici via Twitter. Spiega di avere febbre e tosse, ma di essere in grado di guidare il Paese. "Sto lavorando da casa in auto-isolamento perché è assolutamente la cosa giusta da fare. Ma non abbiate dubbi che posso continuare a guidare la controffensiva nazionale contro il coronavirus, col mio top team, grazie alla magia delle modernetecnologie". Il premier ringrazia poi tutto lo staff e "ovviamente il nostro meraviglioso personale" sanitario. "Dopo aver manifestato sintomi lievi ieri, il Primo Ministro è stato sottoposto al test sul coronavirus su personale consiglio del chief medical officer, il professor Chris Whitty", ha detto oggi una portavoce di Downing Street. "Il test è stato eseguito da personale dell'Nhs (il servizio sanitario nazionale britannico) qui al numero 10 e il risultato è stato positivo". La portavoce ha precisato che comunque Johnson al momento non ha smesso di lavorare e "continua a guidare la risposta del governo all'emergenza coronavirus".

Nei giorni scorsi era stato precisato che, in caso d'impedimento, la guida dell'esecutivo sarebbe passata temporaneamente al suo vicario di fatto, il titolare degli Esteri, Dominic Raab, uno dei due ministri elevati nei mesi scorsi al rango di Primo Segretario di Stato (l'altro è Michael Gove).

Iran, oltre 300 morti per aver bevuto falso antidoto

In Iran oltre 300 persone sono morte e più di mille sono rimaste intossicate per aver ingerito metanolo, falsamente considerato un antidoto al contagio del nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Il dato è stato diffuso dai media iraniani, nel Paese dove bere alcol è vietato e chi lo fa ricorre al contrabbando. Secondo un medico che lavora con il ministero della Salute di Teheran, tuttavia, il problema sarebbe ancora più diffuso: i morti, ha detto, sarebbero circa 480 e gli intossicati 2.850.

La promozione di falsi rimedi è diffusissima sui social media in Iran, dove le persone sono molto sospettose nei confronti delle autorità, che non sono ritenute credibili dopo che per giorni ha sminuito l'emergenza, e sono facilmente preda di false notizia a causa della scarsa istruzione. Tra i rimedi promossi come 'miracolosi' ci sono bevande di whiskey e miele, o di alcol ad alta percentuale.Sinora non è stata trovata una cura alla Covid-19, la malattia causata dal cirus, mentre gli scienziati e i medici continuano a studiare il coronavirus alla ricerca di terapie e vaccini. I casi confermati di contagio in Iran sono oltre 29mila e i morti oltre 2.200, il bilancio più alto di qualsiasi altro Paese in Medioriente. Gli esperti temono che Teheran stia sottorappresentando i dati. Dal 1979, circa 40 fabbriche di alcol hanno dovuto convertire la produzione a scopo farmaceutico o di prodotti di pulizia, mentre altre sono state costrette a chiudere. Tra queste la Shams, a est di Teheran. Ora, però, mentre anche le moschee cominciano a non avere più l'alcol adatto a pulire, le autorità pensano di riaprire la fabbrica Shams per produrre ogni giorno 22mila litri di alcol al 99%.