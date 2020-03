Ansa

Le buone notizie arrivano da Oriente e le cattive da Occidente, secondo i percorsi e i tempi della diffusione della pandemia di Covid-19. Mentre i contagi nel mondo sono in totale 601.478, le vittime 27.862 e i guariti 131.826, rende noto il bollettino giornaliero della Johns Hopkins University. I Paesi più colpiti: Stati Uniti, Italia (il Paese con più decessi), Cina, Iran e Francia.

Treni per Wuhan. In Sud Corea più guariti che ammalati

Sono tornati oggi i treni a Wuhan in Cina, la metropoli dal cui mercato è partito il passaggio del virus Sars-CoV-19 dall'animale all'uomo, probabilmente alla fine del 2019. I convogli passeggeri non partono ancora da Wuhan, nessuno può ancora lasciarsela alla spalle, però dal resto della provincia dell'Hubei e della Cina si può entrare, dopo i lunghi mesi del totale isolamento. Sei linee della metropolitana hanno ripristinato il servizio limitato a Wuhan e la provincia dell'Hubei ha rimosso i 1.450 posti di blocco autostradali, tranne i 51 nella capitale Wuhan, per la ripresa del traffico in uscita.

In Cina si sono registrati nell'ultimo giorno 54 nuovi casi, ma si tratta sempre di persone arrivate dall'estero.

La speranza si rafforza anche in Corea del Sud, che è stata per settimane il Paese più flagellato dopo la Cina, prima del tragico exploit dell'Italia. Per la prima volta dal 20 gennaio, quando vennero confermati i primi contagi, il numero dei guariti ha superato quello degli attualmente ammalati: oltre 4.800 pazienti sono usciti dall'isolamento, mentre altri 4.500 rimangono in quarantena sottoposti alle terapie.

La Spagna ha il suo triste record di vittime in un giorno: 832

Si continua a tribolare in Occidente, e non solo in Italia. Aumentano i casi in Germania: l'istituto Robert Koch riporta un totale di 48.582 positivi e 325 morti. Si conferma quindi inferiore all'1% il tasso di mortalità tedesco, a parità di criteri sanitari rispetto a Paesi quali Italia e Spagna. Nettamente inferiore anche l'età degli ammalati in Germania.

E proprio la Spagna, il Paese che più sta soffrendo in Europa insieme al nostro, ha avuto ieri il suo triste record di decessi, 832 (il giorno precedente erano stati 769). Sono morte di Covid-19 in totale 5.690 persone. Il numero dei contagi confermati è di 72.248, con un incremento di 8.100 rispetto a ieri, mentre i guariti in tutto sono 12.285. I ricoverati sono 40.630 e sono 4.575 quelli in terapia intensiva.

In Africa più colpiti i Paesi a nord e a sud

in Africa i contagi hanno superato quota 3.924, in 46 Paesi, e sono 117 le vittime. Il Paese più colpito è il Sudafrica con 1.170 casi confermati, seguito dall'Egitto con 495, l'Algeria con 409 e il Marocco con 275. Sono 276 i guariti nel continente.

Dagli Usa un test rapido sul contagio

Gli Stati Uniti, dove i contagi sono circa 104mila (più che in ogni altro Paese, Cina compresa) e i morti oltre 1.700, hanno approvato l'introduzione di un test rapido che, in cinque minuti, è in grado di diagnosticare il Covid-19. A elaborarlo sono stati gli Abbott Laboratories. Si tratta di un dispositivo piccolo e portatile, della dimensione di un tostapane, che può essere utilizzato fuori dagli ospedali. Serviranno invece 13 minuti per confermare un caso negativo. L'introduzione del test è stata autorizzata dall'Us Food and Drug Administration, l'autorità sanitaria statunitense.