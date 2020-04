Il distretto finanziario di Pechino all'ora di punta - Reuters

Guardare a Oriente, in particolare alla Cina, finora è stato utile per capire quello che sarebbe successo anche da noi. E se gli effetti del lungo (e rigidissimo, con tutti i trasporti bloccati) lockdown cinese ci hanno incoraggiato, fa scattare il campanello d'allarme la notizia che in Cina i casi di Covid-19 riprendono a risalire. Dopo 5 settimane di discesa, fino a sfiorare l'agognato "zero casi", si registrano 108 contagi nell'ultimo giorno. Di questi, 98 sono importati. La frontiera sotto accusa è quella nordorientale con la Russia, nella provincia di Heilongjiang. A far rientrare il virus non sarebbero cittadini stranieri bensì cinesi rientrati a casa.

Nel giorno in cui i contagi nel mondo salgono a 1,85 milioni, il triste primato di casi e di vittime resta agli Stati Uniti, con 22.108 decessi (poco più che in Italia) e 557.571 casi accertati. Sono dati della Johns Hopkins University.

Trump "litiga" con Fauci e con i media

Negli Usa l'epidemia sembra innervosire il presidente Donald Trump, candidato repubblicano per le presidenziali di novembre. Su Twitter se la prende con i media "faziosi", che lo accusano di non avere agito prontamente per arginare la pandemia, e con Anthony Fauci, l'immunologo di fama mondiale che, con altri 5 medici e scienziati, compone la task force anti Covid-19 arruolata dalla Casa Bianca. Trump ha ritwittato un post che si concludeva con la frase "Timeto #FireFauci" ("È ora di licenziare Fauci") di una repubblicana ex candidata al Congresso, Lorraine DeAnna. Il presidente, scrive il New York Times, ha già mostrato in privato irritazione verso Fauci, ma questo sarebbe il segnale più esplicito."Fauci ora sta affermando che se Trump avesse ascoltato prima gli esperti medici, avrebbe potuto salvare più vite. Il 29 febbraio Fauci diceva alla gente che non c'era nulla di cui preoccuparsi e non rappresentava una minaccia per gli Stat iUniti in generale. Time to #Fire Fauci" si legge nel post. Ritwittandolo, Trump ha aggiunto: "Mi dispiace, notizie false, ho bandito la Cina molto prima che la gente parlasse".

La Spagna prova a ripartire. Fra le critiche

Dopo solo due settimane di lockdown totale, la Spagna oggi prova a ripartire. E riaprono, seppure fra rigidissime misure di igiene e sicurezza, alcune attività "non essenziali", come uffici, edilizia e industria. Una ripartenza contestata da molti operatori sanitari e da parte delle forze politiche e amministrazioni territoriali, come la Catalogna. Restano per ora chiusi scuole, cinema e teatri, ristoranti e bar.

Francia verso la proroga delle chiusure fino a metà maggio

Lockdown in Francia almeno fino al 10 e, forse addirittura a fine maggio. Mentre il Paese, pur con timidi segnali di miglioramento, si prepara alla ripartenza. Stasera - alle 20.02 per dare spazio all'applauso della nazione a tutto il personale sanitario - il presidente Emmanuel Macron farà un discorso al Paese che dovrà dosare le speranze di un ritorno alla normalità con il messaggio che non è ancora il caso di abbassare la guardia. L'Eliseo non ha voluto commentare le indiscrezioni del Journal du Dimanche di ieri secondo cui il confinamento potrebbe continuare fino alla fine di maggio con la riapertura delle scuole rinviata a settembre.

Sudamerica, in Ecuador rimossi 800 cadaveri da abitazioni

La polizia dell'Ecuador, nelle ultime tre settimane, ha rimosso quasi 800 cadaveri da abitazioni private a Guayaquil, epicentro dell'epidemia nel Paese, dopo che la pandemia ha sovraccaricato ospedali e servizi funebri. La task force di polizia e militari, creata dal governo per gestire la crisi, ha recuperato 771 corpi da abitazioni e 631 da ospedali. E' stata la stessa task force a occuparsi della sepoltura.