Sono stati dimessi gli ultimi tre pazienti ricoverati nell'ospedale di Wuhan, in Cina, epicentro della pandemia da coronavirus.

Lo ha reso noto il comitato sanitario di Wuhan in una nota, spiegando che il test condotto nuovamente sui pazienti è risultato negativo, la loro temperatura normale e non sono stati osservati sintomi. Le condizioni di salute dei pazienti sono state giudicate adatte a disporre la dimissione.

"Si può quindi affermare che non ci sono pazienti affetti da coronavirus negli ospedali di Wuhan", si legge in una nota.

Per tutti i distretti di Wuhan è ora stato registrato un basso rischio di Covid-19. Tra il 14 maggio e il 1° giugno quasi 10 milioni di persone sono state testate come parte di un'iniziativa condotta a livello cittadino per rilevare infezioni da nuovo coronavirus. Durante i controlli non sono stati trovati casi confermati di COVID-19 mentre 300 persone sono risultate asintomatiche e sono state poste in quarantena.

In Brasile nelle ultime 24 ore si sono registrate 1.473 vittime a causa di complicanze causate dal coronavirus, portando a 34.021 le persone morte dopo aver contratto l'infezione. Lo riferisce il ministero della Sanità del Brasile, portando il Paese al terzo posto al mondo per numero di vittime per Covid-19 e superando l'Italia. Il numero di morti registrato in Brasile è il più alto, per il quarto giorno consecutivo, collocando il Paese dietro a Stati Uniti e Gran Bretagna nel conteggio delle vittime.

In merito al numero dei casi, in Brasile si sono registrati 614.941 contagi, oltre 30mila in più rispetto a ieri. Il Paese resta al secondo posto al mondo per numero di casi dietro agli Stati Uniti. Il coronavirus si è diffuso nel 72 per cento delle città brasiliane. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo con 129.200 casi e 8.560 morti.