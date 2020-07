Ansa

Sono 13.767.548 i casi di Coronavirus nel mondo, i morti salgono a 589.211. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 3.576.156 contagi, segue il Brasile dove i casi superano i 2 milioni (2.012.151). Anche per numero di morti, Usa e Brasile sono i Paesi più colpiti con 138.358 e 76.688 vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University.



Negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 68.428 casi, mai così tanti. I morti sono stati 974. Secondo quanto riporta il Guardian, i casi sono in aumento in 41 Stati Usa. In Georgia è scontro sulle mascherine tra il governatore e la sindaca di Atlanta. La prima cittadina – indicata anche come possibile vice di Joe Biden – ha reso l’uso obbligatorio, ma per il governatore repubblicano il provvedimento viola le sue misure e ha annunciato che farà causa. Intanto la Casa Bianca ha chiesto agli scienziati di non ostacolare la riapertura delle scuole, dopo che molti scienziati hanno espresso preoccupazione sulla ripartenza considerata l’impennata di nuovi casi nel Paese.



In Brasile i casi hanno superato i 2 milioni. Nelle ultime due settimane sono stati registrati circa 40mila nuovi casi al giorno, secondo quanto riporta il Guardian. I casi totali sono 2.012.151, 76.688 i morti. Il presidente Bolsonaro, risultato lui stesso positivo, ha ugualmente chiesto ai governatori locali di allentare le restrizioni.