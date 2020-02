L'aeroporto militare di Pratica di Mare - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











È atterrato alle 10 all'aeroporto militare di Pratica di Mare il velivolo con a bordo 56 italiani partito ieri sera da Wuhan. Altri 10 hanno scelto di restare, mentre uno è stato bloccato da qualche linea di febbre: il protocollo sanitario prevede, in questi casi, che le cure siano affidate ai medici locali. Per i connazionali rientrati è pronta una caserma in cui trascorreranno il periodo di quarantena.

Ponte aereo anche per rimpatriare i cinesi presenti in Italia, prima dello stop ai voli: stamani l'aereo è arrivato a Fiumicino.

Le vittime sono 361, i contagiati oltre 17mila

La Cina ha registrato 57 nuovi decessi nel conteggio della sola giornata di ieri, portando il totale a quota 361: più decessi di quelli causati dalla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che nel 2002-2003 ne fece 349, secondo i numeri ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) hanno inoltre segnalato 2.296 nuovi contagi accertati, per 17.205 casi complessivi, più del triplo dei 5.327 della Sars. In quarantena anche 14 stranieri, altri 2 sono già stati dimessi. Mentre i casi sospetti sono saliti a 21.558 e le guarigioni a quota 475.

Economia ferma in zone che pesano per l'80% del Pil

Nel primo giorno utile di ritorno al lavoro dopo la lunga pausa del Capodanno lunare, sono almeno 24 le province e municipalità cinesi, come Shanghai, Chongqing e il Guandong, che invece hanno rinviato la ripresa delle attività economiche e produttive a non prima del 10 febbraio per i timori di contagio. Sono aree che nel 2019 hanno pesato per oltre l'80% in termini di contributo al Pil della Cina e per il 90%all'export. L'Hubei, cuore dell'epidemia, non ripartirà prima del 14 febbraio, sempre che non si richieda una «appropriata estensione» del periodo di ferie, ha scritto venerdì il Quotidiano del Popolo.

Crollano le Borse cinesi

Le Borse cinesi sono crollate alla prova dei mercati. Shanghai ha perso in avvio l'8,7% e Shenzhen il 9%, mentre, sui mercati valutari, lo yuan ha sfondato quota 7 sul dollaro, fino a 7,0049 (+0,99%), malgrado la protezione predisposta dalla Banca centrale cinese (Pboc) che ieri ha preannunciato la maxi iniezione di liquidità per 1.200 miliardi di yuan (173 miliardi di dollari) per attutire i contraccolpi dell'epidemia sulla fiducia degli investitori.