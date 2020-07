Il consolato Usa di Chengdu, nel Sichuan, Cina sud-occidentale - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti, dopo le reciproche accuse di spionaggio. E in rappresaglia per la chiusura del consolato cinese di Houston, in Texas, Pechino ha deciso di chiudere il consolato americano a Chengdu, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. La mossa, informa il ministero degli Esteri, è una "risposta legittima e necessaria alle misure irragionevoli da parte degli Stati Uniti".

"L'attuale situazione nelle relazioni Cina-Usa non è ciò che la Cina desidera vedere e gli Stati Uniti ne sono responsabili", si legge ancora nella nota. La Cina aveva minacciato di vendicarsi se gli Usa non avessero rivisto la decisione su Houston. Il consolato Usa di Chengdu è stato istituito nel 1985 e ha circa 200 dipendenti con circa 150 impiegati cinesi assunti localmente.

Tra le due potenze economiche mondiali, le tensioni si sono intensificate su più fronti fino a peggiorare martedì dopo che Washington ha ordinato la chiusura del consolato cinese di Houston. Gli Usa, accusa l'ambasciata cinese, "stanno sorvegliando, molestando e reprimendo studenti e ricercatori cinesi sul suolo americano, imponendo solo una presunzione di colpa che è una chiara persecuzione politica". Il riferimento è al caso della scienziata Juan Tang, accusata dal Fbi di avere cercato di entrare in Usa per trafugare proprietà intellettuali senza rivelare la sua affiliazione all'Esercito di liberazione popolare e ora rifugiata nel consolato cinese di San Francisco. Da parte sua, il presidente americano Donald Trump mantiene una posizione "dura" nei confronti di Pechino e non ha escluso la chiusura di altri consolati cinesi. Per il segretario di Stato, Mike Pompeo, i cinesi devono cambiare la direzione del partito poiché il presidente Xi Jinping "crede nell'ideologia totalitaria".