È stata incendiata, nella British Columbia, un'altra chiesa cattolica, la "Holy Trinity Roman Catholic Church", che veniva usata dalla comunità polacca della zona e si trovava vicino al lago "Redberry Lake". Secondo quanto riferisce "CBC network", la più seguita emittente televisiva di notizie canadese, gli inquirenti pensano che l'episodio sia di natura dolosa e legato al recente ritrovamento, lo scorso mese, dei resti di 215 bambini in un pensionato per indigeni, la "Kamloops residential school".

I piccoli, che erano di origine indigena, erano stati strappati alle loro famiglie all'interno di un piano statale e venivano maltrattati e subivano abusi psicologici in un tentativo di assimilarli culturalmente alla maggioranza della popolazione. La scoperta ha aperto un dibattito difficile in Canada su un sistema di collegi gestiti dalla Chiesa cattolica, all'interno di un progetto statale di "integrazione" delle etnie native.

Altre quattro chiese cattoliche, nella stessa regione, sono state incendiate alla fine di giugno. Anche due incendi a due chiese anglicane vengono trattati dagli inquirenti come di natura dolosa.

L'incendio non avrebbe provocato vittime e sarebbe continuato per ore prima che venisse chiamata la polizia.

"Sono rattristato e profondamente preoccupato per la distruzione della chiesa cattolica polacca vicino a Redberry Lake", ha dichiarato, in un comunicato, Scott Moe, il premier della provincia canadese del Saskatchewan, "Mentre la causa dell'incendio rimane oggetto di investigazione non c'è dubbio che l'episodio, avvenuto cosi vicino agli altri recenti attacchi, solleva molti sospetti. Se l'incendio è stato provocato da qualcuno in modo intenzionale voglio che vengano trovati i colpevoli".

"Nelle ultime settimane ho visto gli abitanti di Saskatchewan sostenersi a vicenda mentre emergevano le tragiche scoperte dei resti dei bambini per costruire speranza nel futuro pur ammettendo le colpe del passato", si legge ancora nel comunicato del premier, "Gesti di divisione non fanno nulla per aiutare questo processo di riconciliazione e non esprimono i sentimenti degli abitanti della regione di Saskatchewan."La chiesa cattolica di "Holy Trinity" è stata venduta a una famiglia del posto nel 2020", ha spiegato in un comunicato il vescovo Stephen Hero, responsabile della diocesi cattolica di Prince Albert, "E' una cosa scioccante quando una chiesa brucia cosi perchè per molte persone quell'edificio rappresenta ricordi importanti e celebrazioni significative".