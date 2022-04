L'uomo arrestato per la sparatoria a Brooklyn - Reuters

Frank James, l’uomo di 63 anni, afroamericano, sospettato di essere il responsabile della sparatoria alla stazione della metropolitana di New York avvenuta martedì in cui sono rimaste ferite 29 persone, è stato arrestato oggi dopo una ricerca durata più di 24 ore. In alcuni video farneticanti postati online e citati dai media americani, James inneggia alla guerra razziale e invoca attacchi a tutti: neri, bianchi, ebrei e messicani. Parla dello schiaffo di Will Smith agli Oscar, della nomina di Ketanji Jackson Brown alla Corte Suprema e soprattutto di diverse teorie del complotto sull’11 settembre, definendo la tragedia il «giorno più bello». In altri filmati attacca il sindaco di New York Eric Adams – il secondo primo cittadino di origini afroamericane nella storia della città, dopo David Dinkins –, raccontando di aver sperimentato il sistema di salute mentale della città e di aver subito violenze emotive che, secondo la sua visione, lo hanno reso violento.

L’uomo definisce «uno show dell’orrore» il programma di salute mentale: «Quel posto è violenza, non violenza fisica, ma quello che i ragazzi sperimentano li spinge a prendere una pistola e sparare a tutti». James si dice quindi in grado di uccidere: «Voglio uccidere persone – ripete – voglio vederle morire subito di fronte ai miei occhi».

Quindi, rivolto al sindaco Adams: «Sono vittima del suo programma per la salute mentale, ho 63 anni e sono pieno di odio, di rabbia e di amarezza», dice James, che parla anche della gestione dell’assistenza alle persone senza dimora nella città: «Che stai facendo fratello? Che sta succedendo con gli homeless?».Frank James era stato segnalato nel 2019 al sistema di monitoraggio anti-terrorismo del Fbi. Era stato arrestato dodici volte in passato fra il 1992 e il 1998: nove volte a New York e altre tre volte in New Jersey. Nonostante questi precedenti, James è riuscito ad acquistare legalmente, in Ohio, l’arma con cui ha agito nella metropolitana, una Glock nove millimetri. È stato accusato di reato terroristico federale. Rischia di trascorrere il resto della vita in carcere.