Un volo nazionale della giapponese All Nippon Airways è tornato, ieri, all’aeroporto da cui era partito, il New Chitose di Sapporo, per una crepa sul finestrino della cabina di pilotaggio apertasi durante il viaggio. A dare la notizia è stata la Bbc. Il velivolo era un Boing 737 Max9, un modello molto simile a quello dell’Alaska Airlines che la scorsa settimana, poco dopo il decollo, ha perso il portellone all’altezza delle ali. La crepa segnalata dai piloti dell’aereo diretto a Toyama ha causato panico ma nessun ferito. Le autorità sono al lavoro per accertarne l’origine. Un portavoce della compagnia, la più grande del Giappone, ha però precisato che l’incrinatura «non ha influenzato il controllo o la pressurizzazione». Per i 59 passeggeri sono stati organizzati voli alternativi. La Federal aviation administration degli Stati Uniti, lo ricordiamo, ha annunciato in via cautelativa la sospensione temporanea dei Boeing 737.