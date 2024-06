Da sinistra: il riformista Massud Pezeshkian e l'ultraconservatore Saeed Jalili - foto Ansa

Sono uno l'opposto dell'altro, il primo del campo riformista, l'altro cresciuto all'ombra dell'ayatollah Khamenei: il 5 luglio spaccheranno la piazza e, ancora una volta la percentuale di votanti potrebbe risultar e decisiva dopo il boicottaggio lanciato dai riformisti nel voto di ieri per la presidenza della repubblica islamica d'Iran.

Massud Pezeshkian

Massud Pezeshkian è nato 70 anni fa nell'Azerbaijan occidentale - Ansa





È l'unico candidato vicino al campo riformista tra i quattro candidati rimasti in lizza. La sua ammissione da parte del Consiglio dei Guardiani, l'organo preposto al vaglio delle candidature, è stata una sorpresa perché alle elezioni che tre anni fa hanno portato alla vittoria di Ebrahim Raisi, non erano stati ammessi candidati riformisti. Molti dissidenti iraniani considerano, infatti, questa ammissione come un tentativo da parte del regime per motivare l'elettorato più sfiduciato a recarsi alle urne. Chirurgo cardiovascolare di professione, Massud Pezeshkian è nato 70 anni fa nell' Azerbaijan occidentale, motivo per cui egli promuove l'insegnamento della lingua azera nelle scuole. Pezeshkian è diventato noto in tutto il Paese per aver cresciuto da solo i suoi tre figli in seguito a un incidente automobilistico che nel 1993 ha provocato la morte di sua moglie e di una figlia. Tra il 2001 e il 2005, ha servito come ministro della Salute durante il secondo mandato del presidente Mohammad Khatami, cercando di riformare i servizi sanitari nelle campagne, mentre dal 2008 rappresenta ininterrottamente la circoscrizione di Tabriz al Majils. Sia Khatami che l'altro presidente riformista Hassan Rohani hanno dato il loro endorsement alla sua candidatura. Pur essendo apparentemente discreto, Pezeshkian si esprime senza mezzi termini. Non ha risparmiato critiche esplicite al regime, in particolare in seguito alle proteste provocate dalla morte di Mahsa Amini nel settembre 2022. Ha anche affermato anche di voler mettere fine all'isolamento internazionale dell'Iran. Nei dibattiti televisivi tra i candidati ha fatto intendere che, in caso della sua elezione, cercherà di raggiungere un compromesso con gli Stati Uniti sulla revoca delle “sanzioni catastrofiche” contro l'Iran. È impossibile – ha spiegato – raggiungere una crescita dell’8%” senza ristabilire normali relazioni economiche con gli altri Paesi, compreso l’Occidente. “Eludere le sanzioni – ha aggiunto – è possibile, ma alcuni si arricchiscono in tal modo”, alludendo alle cerchie vicine al regime, accusate di arricchirsi commerciando con l'estero.



Saeed Jalili

Saeed Jalili è un ex veterano delle forze paramilitari dei basiji nella guerra Iran-Iraq - Ansa





L'ultraconservatore populista Saed Jalili è un ex veterano delle forze paramilitari dei basiji nella guerra Iran-Iraq (1980-1988) e perse la parte inferiore della gamba destra durante l'assedio di Bassora. Oggi è membro del Consiglio per il discernimento dell'interesse del regime, l'organo preposto a dirimere eventuali conflitti tra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani e che opera anche come organo consultivo della Guida Suprema Ali Khamenei, che ne nomina i membri. Nato 59 anni fa a Mashhad, nel nordest del Paese, è stato professore di Scienze Politiche ed è autore di un libro sulla “politica estera del profeta” Maometto. Nel 1997 è nominato vice ministro degli Esteri per gli affari europei e americani. Nel 2006 subentra ad Ali Larijani come segretario del Consiglio superiore per la sicurezza nazionale e l'anno successivo diventa il rappresentante dell'ayatollah Khamenei presso lo stesso Consiglio. Cariche che ha mantenuto fino al 2013. Tra il 2007 e il 2013 è anche capo dei negoziatori sull'accordo nucleare durante il mandato di Mahmoud Ahmadinejad. Dimesso dalle sua carica dal presidente Hassan Rohani, viene nominato dall'ayatollah Khamenei membro del Consiglio strategico delle relazioni estere, che oggi presiede. Nel 2015 si è opposto all'accordo raggiunto sul nucleare tra l'Iran e il gruppo 5+1, i Paesi membri del Consiglio di Sicurezza Onu più la Germania. Ancora oggi, Jalili si è espresso nel corso dei dibattiti televisivi di questa brevissima campagna elettorale a favore della linea dura verso l'Occidente, sostenendo che l’Iran dovrebbe intraprendere azioni che facciano rimpiangere “il nemico di avere imposto sanzioni” piuttosto che fare affidamento esclusivamente sui negoziati. Jalili si è inoltre espresso in favore della repressione delle proteste che hanno attraversato il Paese negli ultimi anni con l'uso della violenza. Si era candidato più di una volta alle presidenziali, senza successo. Nel 2021 si è ritirato dalla corsa per favorire l’elezione di Ebrahim Raisi, nel cui governo poi ha giocato un ruolo centrale, sebbene con discrezione.