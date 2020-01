Le fiamme nei boschi dello Stato di Victoria - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Gli incendi boschivi in Australia hanno causato altri sette morti da lunedì, portando il numero totale di vittime degli ultimi mesi a 18. "Oggi abbiamo tre morti", ha dichiarato il vice commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud (lo Stato di Sydney), Gary Worboys, in una conferenza stampa a Sydney. Una persona risulta dispersa.

Gli incendi hanno anche distrutto centinaia di case e causato tre feriti nello Stato situato nel sud-est del Paese, colpito da roghi incontrollati dallo scorso settembre. I pompieri stanno combattendo le fiamme e stanno provando a contattare le comunità approfittando di un calo delle temperature prima di sabato quando sono previsti 40 gradi.

La devastazione a Sarsfield, East Gippsland (Victoria) - Ansa



Circa 50mila case sono senza elettricità sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, lo Stato più colpito dagli incendi in questa stagione e dove circa 2.500 vigili del fuoco combattono più di cento incendi. Il governatore di Victoria, Daniel Andrews, ha riferito ai giornalisti che sono stati inviati aiuti militari, cibo, acqua e carburante alle aree colpite dagli incendi, principalmente nella regione di East Gippsland. Elicotteri militari e navi della polizia e della marina sono stati schierati per aiutare l'evacuazione di migliaia di persone intrappolate su una spiaggia nella città di Mallacoota, situata nella parte orientale di Gippsland.

Due elicotteri Black Hawk e un altro Taipan sono già stati inviati nella zona del disastro, mentre due Chinook dovrebbero arrivare venerdì. Aiuteranno i vigili del fuoco nelle evacuazioni, nonché nel trasporto di cibo, carburante e medicine verso comunità remote o isolate dagli incendi. Gli incendi in Australia, considerati tra i peggiori degli ultimi decenni, hanno bruciato oltre tre milioni di ettari dallo scorso settembre.