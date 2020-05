COMMENTA E CONDIVIDI











Dodici persone sono rimaste ferite dopo che un Suv è finito contro un negozio di hijab a Greenacre, un sobborgo a ovest di Sydney, nel primo pomeriggio. Secondo i soccorritori, i feriti sono in maggioranza donne tra i 18 e i 30 anni. Video diffusi sui social mostrano un Suv scuro in fila al

semaforo, con le gomme che fumano, spingere via una berlina bianca che lo precede sulla strada, tagliare l'incrocio e accelerare dritto verso le porte del negozio, schiantandosi dentro. «Il guidatore e 11 passanti sono rimasti feriti, e sono trattati sul posto; si ritiene che non siano in pericolo di vita», ha fatto sapere la polizia. L'episodio, i cui contorni devono essere ancora chiariti, hanno subito richiamato alla memoria la strage di Christchurch. in Nuova Zelanda: nel marzo del 2019 un uomo aprò il fuoco contro i fedeli musulmani in una moschea, causando la morte di 51 persone.