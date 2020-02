Asia Bibi durante l'intervista con Avvenire - Daniele Zappalà

COMMENTA E CONDIVIDI











Intensa giornata a Parigi, per la perseguitata pachistana Asia Bibi, che ha incontrato nel pomeriggio il presidente francese Emmanuel Macron, al quale ha chiesto il diritto d’asilo in Francia. È il Paese in cui la madre cattolica, reduce da un calvario durato un decennio con l’accusa in patria di blasfemia e la conseguente condanna a morte, ha pubblicato la sua intensa testimonianza Enfin Libre ! (Finalmente libera, Editions du Rocher).

Prima dell’incontro all’Eliseo, la donna divenuta il simbolo dei diritti negati ai cristiani pachistani, attualmente protetta in una località segreta nell’Ovest del Canada, ha concesso un’intervista ad Avvenire, presso la sede delle Missioni Estere di Parigi, che sarà pubblicata nell'edizione di sabato 29 febbraio.

Un segno anche di riconoscimento per l’impegno intenso e duraturo del quotidiano dei cattolici al fianco della famiglia, che ha finalmente potuto riabbracciare Asia, dopo l’assoluzione giunta il 31 ottobre 2018 da parte della Corte Suprema pachistana. Ad Avvenire, Asia Bibi ha confermato di voler recarsi al più presto in Italia, in primo luogo per incontrare il Papa.

TUTTI GLI ARTICOLI SU ASIA BIBI