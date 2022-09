Uno scatto di Valentina Tamborra

Non è uno spazio vuoto. Nella grande casa di ghiaccio ai confini del Polo Nord abitano uomini e donne di diverse origini e provenienze. Inclusi gli ultimi nativi d'Europa. Dai pescatori delle Lofoten, ai minatori delle Svalbard, agli indigeni del Finnmark, sono loro i protagonisti di “Skrei-il viaggio” e “Mi tular- Io sono il confine”, due straordinari reportage fotografici in mostra fino a domenica al Museo di Roma in Trastevere. L'autrice è la giovane artista Valentina Tamborra che per anni ha viaggiato fino ai confini più estremi del Nord del mondo per raccontarne l'essenza. Una narrazione ben più ampia e articolata della semplice visione di quelle terre come lande desolate e inospitali. Luoghi dove la vita non esiste, spesso si sente dire. Gli scatti di Tamborra, di sorprendente intesità, dimostrano quanto sia miope tale visione. Al contrario, la vita c'è ma rischia di essere uccisa da un modello di sviluppo predatorio che distrugge gli ecosistemi.

Il cambiamento climatico colpisce con particolare forza la regione, come dimostrano la diminuzione delle renne e i mutamenti nella loro transumanza. E rischia di ingoiare culture, identità, tradizioni millenarie. Tema quest'ultimo affrontato nel terzo di lavoro della trilogia artica di Tamborra, ancora inedito: "Alhat- Terramadre". La "terra" del titolo è la valle di Manndalen, dove vivono i Sami, l'Ukfolk, il popolo antico, capace di adattarsi a uno dei climi più estremi del pianeta. Minacciato prima dai nazionalismi e ora dal riscaldamento globale, i Sami potrebbero sparire. «E' dunque più che mai necessario - spiega l'autrice - dare voce e divulgare l'esistenza di questa comunità di nativi condividendo con il mondo la loro storia, la ricchezza della loro cultura».





















