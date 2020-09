Alain Cocq - Ansa

È stato ricoverato in ospedale Alain Cocq, il francese 47enne colpito da una malattia degenerativa che aveva deciso di interrompere ogni cura e alimentazione e mandare in diretta Facebook la sua agonia, è stato ricoverato oggi all'ospedale di Digione, nel centro della Francia. Lo ha comunicato la vicepresidente dell'Associazione che lo assiste in questa sua azione, Sophie Medjeberg.

Medjeberg teme che a Cocq vengano somministrate cure contro il suo volere: "È stato ricoverato ieri sera dopo un intervento

del pronto soccorso. Penso che non fosse cosciente".

Cocq, che da 34 anni convive con una malattia rara molto dolorosa, aveva annunciato di volersene "andare degnamente" non

alimentandosi né curandosi più da venerdì scorso, dopo che aveva ricevuto dallo stesso presidente Macron un "no" alle sue richieste di bypassare la legge facendosi assistere nel suo suicidio da un medico. A quel punto aveva annunciato su Facebook di volersi privare delle terapie e del nutrimento, e di voler documentare la sua agonia con una diretta social. Tuttavia Facebook aveva però sabato mattina aveva bloccato la trasmissione in streaming adducendo che la sua policy impedisce la condivisione di tentativi di suicidio.



