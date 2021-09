Alcune donne fanno sport in una palestra per sole donne di Kandahar - Ansa

Le donne afghane non potranno più fare sport. Ahmadullah Wasiq, numero due della Commissione cultura nel nuovo governo talebano, ha rilasciato un’intervista alla Tv australiana Sbs. Sui campi da gioco, le donne si troverebbero in condizioni in cui “le loro facce e i loro corpi non siano coperti” dice Wasiq. “Questa è l’era dei media, ci sarebbero foto e video e le persone le guarderebbero”: l’Emirato Islamico non permetterà loro di “essere esposte”.

Nelle scorse settimane alcune sportive sono riuscite a lasciare il Paese. Una squadra di calcio femminile, proveniente da Herat, è stata accolta in Toscana. Anche sei cicliste sono arrivate in Italia.

Anche oggi le donne sono scese in strada per protestare contro i talebani. La marcia è avvenuta in una zona di Kabul abitata soprattutto da esponenti della minoranza sciita degli hazara. Sui cartelli alzati durante la marcia si leggono diversi slogan: "Un governo senza donne fallisce", "lavoro, istruzione e libertà".

È il terzo giorno consecutivo di proteste. Ieri i talebani hanno reagito con violenza, hanno sparato in aria e picchiato i manifestanti. A Herat almeno due persone sono state uccise e diversi altri sono stati feriti, ha raccontato un residente all'agenzia stampa Dpa. Nel mirino dei talebani anche i reporter: il direttore del quotidiano Etilaatroz, Zaki Daryabi, ha denunciato che 5 dei suoi giornalisti sono stati fermati e due sono stati picchiati, con decine di frustate sulla testa e la faccia. Sono stati poi rilasciati. Anche un producer di Euronews è stato trattenuto dai talebani: "È stato picchiato e gli hanno confiscato telefono e portafoglio. È scosso ma ha detto che vuole tornare subito al lavoro" ha scritto su Twitter la collega Anelise Borges.