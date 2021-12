La zona dell'attacco a Gerusalemme presidiata dalla polizia - Ansa

Un giovane israeliano di 20 anni è stato accoltellato da un palestinese a Gerusalemme, nei pressi della Porta di Damasco. L'aggressore è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezza. Il 20enne israeliano, ebreo ortodosso, è stato ferito al collo: è stato trasportato allo Shaare Zedek Medical Center ed è in gravi condizioni.



Fonti della polizia - citate dai media - hanno indentificato l'autore dell'attacco di oggi a un israeliano alla Porta di Damasco in Città Vecchia di Gerusalemme. Si tratta di Mohammed Shawkat Salameh, un palestinese di 25 anni di Salfit, nel centro della Cisgiordania. Non aveva il permesso di stare in Israele. Nei social girano video dell'uccisione del palestinese dopo il suo assalto a coltellate all'israeliano nei quali si vedono le forze di polizia colpire l'attentatore. La polizia ha anche riferito che l'aggressore, prima di colpire il giovane, aveva tentato anche di accoltellare un poliziotto.

Agenti schierati in assetti anti-sommossa: piccoli incidenti sono scoppiati dopo l'attentato nel cuore della Città Vecchia - Ansa

Brevi scontri sono poi avvenuti tra palestinesi e polizia, con gli agenti che hanno lanciato granate stordenti per disperdere i manifestanti. Lo scorso mese un palestinese di Hamas ha aperto il fuoco sempre nella Città Vecchia di Gerusalemme uccidendo un israeliano.