La Corte Suprema boccia i dazi di Trump. «Non era autorizzato»

Doccia fredda sulla Casa Bianca. La Corte Suprema, con una sentenza clamorosa e attesissima, ha bocciato i dazi commerciali imposti dal presidente Trump. Washington ha violato la legge federale, imponendo in modo unilaterale dazi globali, questa la motivazione. La decisione è passata con i voti favorevoli di 6 giudici (tre conservatori e tre liberal) e quelli contrari di tre colleghi. Si tratta dei giudici conservatori Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh.

L'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) «non autorizza il presidente a imporre dazi», ha detto la Corte, che è a maggioranza conservatrice. Sebbene Trump abbia a lungo utilizzato i dazi come leva per esercitare pressioni e negoziare, lo scorso anno, al suo ritorno alla presidenza, ha fatto un uso senza precedenti dei poteri economici di emergenza per imporre nuovi dazi praticamente a tutti i partner commerciali degli Usa.

La Corte ha osservato che «se il Congresso avesse inteso conferire il potere distinto e straordinario di imporre dazi» con l'Ieepa, «lo avrebbe fatto espressamente, come ha sempre fatto in altri statuti tariffari».

La sentenza non ha alcun impatto sui dazi settoriali che Trump ha imposto separatamente sulle importazioni di acciaio, alluminio e vari altri beni. La decisione della Corte Suprema conferma le precedenti conclusioni dei tribunali di grado inferiore secondo cui i dazi imposti da Trump ai sensi dell'Ieepa erano illegali. A maggio un tribunale di grado inferiore aveva stabilito che Trump aveva abusato della sua autorità con l'imposizione di dazi generalizzati e ne aveva bloccato la maggior parte, ma la sentenza era stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso presentato dal governo.

"Una vergogna". Così Donald Trump, durante la colazione di lavoro organizzata con tutti i governatori alla Casa Bianca, ha definito la sentenza della Corte Suprema. Lo ha riferito la Cnn, citando due fonti al corrente delle dichiarazioni del tycoon. Secondo una delle persone presenti, Trump avrebbe detto ai partecipanti di avere in mente un piano di riserva. Come fa notare la Cnn, funzionari dell'Amministrazione si erano preparati a una sconfitta alla Corte Suprema, assicurando al presidente che, se la Corte avesse bocciato i dazi, ci sarebbero stati altri modi per attuarli. Il presidente - secondo altre fonti - si è lamentato con rabbia in privato nelle ultime settimane del fatto che la Corte Suprema stesse impiegando troppo tempo per prendere una decisione.