Gli Usa hanno fretta, la Russia no: perché il negoziato non si sblocca

Mosca e Washington tornano a parlarsi mentre la guerra in Ucraina continua e la Russia alza i toni. Ieri al Cremlino Vladimir Putin ha incontrato ancora una volta, a lungo, l’inviato speciale della Casa Bianca, l’immobiliarista Steve Witkoff, e Jared Kushner, genero di Donald Trump. Il colloquio è iniziato in ritardo dopo una lunga attesa per gli americani: l’ennesimo segnale di controllo dei tempi e dei modi della diplomazia da parte del presidente russo.

Poche ore prima, lo stesso Putin aveva rivolto nuove minacce ai Paesi europei, avvertendo che l’Europa subirebbe una «sconfitta rapida» se entrasse in guerra diretta con la Russia e liquidando come «inaccettabili» le proposte avanzate da diversi governi europei per un accordo sull’Ucraina. Lo Zar ha anche ventilato una possibile stretta sull’accesso ucraino al Mar Nero in risposta ai recenti attacchi con droni contro la cosiddetta “flotta ombra” russa.

Da Washington intanto Trump definiva il conflitto «un disastro» e ribadiva di volerlo chiudere «alla svelta», spiegando che emissari Usa sono in Russia per «risolvere la situazione». Il messaggio politico resta quello di una spinta accelerata verso un’intesa, anche a costo di accettare le principali richieste di Mosca, invise a Kiev, pur di arrivare a un cessate il fuoco.

Volodymyr Zelensky da Dublino ha infatti sottolineato ancora una volta che «nulla può essere deciso sull’Ucraina senza l’Ucraina» e che servono garanzie di sicurezza «reali, non parole». Il presidente ucraino ha poi espresso timori sulla linea americana: apprezza la rapidità dei negoziati ma teme che Trump non abbia la volontà politica di imporre a Putin compromessi dolorosi e che, se gli alleati occidentali «si stancassero», la Russia otterrebbe ciò che vuole senza pagare un prezzo.

Il contesto delle ultime settimane spiega perché Kiev e l’Europa guardino con sospetto a questa fase dei colloqui. A fine novembre è filtrata una bozza americana di 28 punti per la pace, definita da funzionari europei troppo vicina alle posizioni russe: prevedeva, tra l’altro, il congelamento di fatto del controllo russo su circa un quinto del territorio ucraino, il no all’ingresso di Kiev nella Nato, limiti alle forze armate ucraine e un calendario elettorale rapido in Ucraina, oltre a garanzie per la lingue russa e la Chiesa ortodossa nel Paese. Dopo le proteste europee, un gruppo di Paesi Ue ha preparato una contro-proposta. Nei colloqui di Ginevra, Stati Uniti e Ucraina hanno parlato di un «quadro aggiornato e raffinato» per la fine della guerra, segno che la bozza iniziale è stata rimaneggiata. Mosca, però, insiste che non si tratta ancora di un accordo ma solo di «proposte» che potrebbero diventare base per future intese.

L’asimmetria militare continua a complicare il negoziato. Le mappe pro-ucraine indicano che la Russia controlla oltre il 19% dell’Ucraina e ha avanzato nel 2025 al ritmo più alto dal 2022. Putin ha rivendicato la presa di Pokrovsk, mentre Kiev sostiene di combattere ancora in parte della città. In questo quadro, il Cremlino ripete che, se l’Ucraina rifiuta un accordo, le forze russe «avanzano ancora». Il Cremlino impugna dunque i progressi militari come leva negoziale e rilancia la minaccia di nuove avanzate territoriali se Kiev rifiutasse un accordo alle condizioni russe.

Sul fronte americano, domenica scorsa Witkoff, Kushner e il segretario di Stato Marco Rubio hanno incontrato vicino a Miami una delegazione ucraina guidata dal segretario del Consiglio di sicurezza Rustem Umerov. Rubio ha definito i colloqui «utili e produttivi», ma ha ammesso che «resta molto lavoro» e che il nodo delle garanzie di sicurezza per Kiev è lontano da una soluzione condivisa. L’elemento nuovo emerso dagli incontri in Florida, secondo fonti diplomatiche, è soprattutto procedurale: un tentativo di riordinare i punti ancora aperti — in particolare le garanzie di sicurezza e la questione territoriale — prima della ripresa del dialogo diretto con Mosca.

L’incontro a Miami ha portato anche alla conferma che il formato negoziale resta centrato su Washington e Mosca, con Kiev coinvolta per ora solo marginalmente e gli europei di fatto ancora alla ricerca di spazio. Il risultato è che la trattativa resta ancora una volta sospesa fra due logiche opposte e ancora lontane. Da un lato la Russia, che temporeggia, alza la posta e presenta le sue condizioni storiche come punto di partenza non negoziabile. Dall’altro gli Stati Uniti, decisi a chiudere presto il conflitto e poco inclini a esercitare pressioni pubbliche su Putin. Nelle prossime ore è possibile un nuovo passaggio di consultazioni di Witkoff e Kushner con Zelensky, forse a Bruxelles, dopo i colloqui di Mosca. Il presidente ucraino si è detto disponibile, ma ha sottolineato che valuterà «i prossimi passi» sulla base dei risultati della missione americana al Cremlino.