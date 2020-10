Tamponi in Repubblica Ceca - Ansa

Tutta l'Europa è alle prese con la seconda ondata dell'epidemia. In Spagna la Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti della regione per 15 giorni nel tentativo di fermare la nuova ondata di coronavirus. In Svizzera i contagi giornalieri sono raddoppiati rispetto a ieri: 2.823 contro i 1.445 di ieri. Da domani si riunirà un "summit di crisi" per stabilire come riuscire a evitare un secondo lockdown. In Bosnia Erzegovina nuovo record nelle ultime 24 ore. Sono infatti 476, il maggior numero giornaliero dall'inizio della pandemia. Anche in Austria nelle ultime 24 ore nuovo record giornaliero dall'inizio della pandemia: 1.346. Il Regno Unito ha registrato 19.724 nuovi casi di contagio in 24 ore, con 137 decessi. In Francia torna lo stato di emergenza, scaduto lo scorso 9 luglio e non rinnovato. In Irlanda del Nord da oggi lockdown per 4 settimane per pub e ristoranti e due settimane di chiusura invece per le scuole.



La Repubblica Ceca ha deciso di chiudere scuole, campus universitari, bar e locali per tre settimane per arginare la seconda ondata. Solo oggi registrati 8mila nuovi contagi, numero record verificato solo un'altra volta dall'inizio. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nelle ultime due settimane la Repubblica Ceca ha registrato il più alto tasso d'infezioni in Europa. Subito dopo c'è il Belgio.

In Germania il governo intende estendere l'obbligo di portare la mascherina dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza e nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo. Potrebbe anche essere esteso il coprifuoco per la ristorazione anche sotto i 35 nuovi contagi per Covid su 100mila abitanti in una settimana. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.132 i nuovi contagi, si tratta della prima volta da aprile che si raggiunge questa quota.

Chiusura di bar, ristoranti e vietata la vendita di alcolici dopo le 20. Il governo dei Paesi Bassi ha deciso per l'entrata in vigore da oggi di nuove misure per affrontare la pandemia da coronavirus. Le nuove restrizioni saranno in vigore per un minimo di quattro settimane, dopo la quale Amsterdam deciderà se rinnovarle o attenuarle.

I casi di coronavirus accertati nel mondo sono più di 38 milioni. Secondo il bollettino della Johns Hopkins University, il Paese più colpito restano gli Stati Uniti con 7.8 milioni di contagi. Seguono l'India con 7.2 e il Brasile con 5.1 milioni. In Russia infettati 1.1 milioni di persone. Oltre i 900mila anche Colombia e Argentina. In Europa il Paese più colpito è la Spagna con 896.086 casi. Seguono Francia e Gran Bretagna, rispettivamente con 798.257 e 637.708 contagi totali.