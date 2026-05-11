Milizia libica spara contro nave Sea Watch, a bordo 90 migranti

La ong denuncia 15 colpi di arma da fuoco da parte delle motovedette armate libiche. «Ci stanno seguendo e minacciando», scrivono

Una milizia libica avrebbe aperto il fuoco contro la nave Sea-Watch 5 della ong Sea Watch, che aveva appena terminato il soccorso di 90 persone migranti nel Mediterraneo centrale. «Poco fa la nave di una milizia libica ha aperto il fuoco sparando 15 colpi contro la nostra Sea-Watch 5. Il nostro equipaggio aveva appena terminato il soccorso di 90 persone. Ora le milizie libiche ci stanno seguendo e minacciando», si legge in una nota della ong.