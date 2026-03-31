Meloni riferirà alla Camera il 10 aprile sull'azione di governo

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento poco prima aveva anticipato che la premier era disponibile ad andare in Parlamento la prossima settimana.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferità sull'azione di governo in Parlamento venerdì 10 aprile alle ore 9, «per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum». La premier intende «illustrare i provvedimenti su cui l'esecutivo è quotidianamente impegnato e su cui continua a lavorare». Poco prima era stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento a comunicare che «il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento per illustrare l'azione di governo», aveva anticipato Luca Ciriani. «Ho informato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che il premier potrebbe essere in Parlamento nel corso della prossima settimana», aggiunge.