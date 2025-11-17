Mattarella: "Le democrazie fermino i nuovi Stranamore"

Le democrazie sono chiamate a riportare ordine in un mondo in cui «imperversano i novelli Dottor Stranamore». Quelli che amano la Bomba. Il monito è arrivato ieri dal presidente della Repubblica, pronunciato al Bundestag di Berlino in occasione della Giornata del lutto nazionale, a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il riferimento, invece, è al film del 1964 di Stanley Kubrick (Il dottor Stranamore: ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba"), rielaborato a partire da un romanzo di Peter George. Nel lungo discorso, il presidente richiama i Paesi europei - e non solo - a rinunciare alle armi nucleari. Lo ha fatto lanciandosi anche in un paio di citazioni in tedesco: "Il coraggio dell'amore" di Theodor Heuss, il primo presidente della Repubblica tedesca, e il "mai più" che campeggia all'ingresso di più di un campo di sterminio.

Deve essere invece chiaro - ha spiegato Mattarella richiamando al disarmo - che «la caduta della distinzione tra civili e combattenti colpisce al cuore lo stesso principio di umanità» come anche «l'ordine internazionale, basato sul principio del rispetto tra i popoli e del riconoscimento dell'orrore della guerra, oggi aggravata dal continuo irrompere di nuove armi». Guai a non reagire, perché «la pace non è frutto di rassegnazione di fronte alle grandi tragedie. Ma di iniziative coraggiose, di persone coraggiose». La pace, soprattutto, passa per la riscoperta del metodo che l'ha garantita dopo la Guerra Mondiale: «Sono le istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite, la Corte Penale Internazionale, le missioni di pace, le agenzie umanitarie a concorrere alla impegnativa e affascinante fatica della costruzione di una coscienza globale».