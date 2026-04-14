Massa: più di duemila persone alla fiaccolata per Giacomo, ucciso di botte

Più di duemila persone hanno preso parte alla fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, il padre di 47 anni morto nella notte fra sabato e domenica in seguito ad un'aggressione da parte di alcuni giovani. Il corteo - promosso dalla Diocesi di Massa Carrara e dal Comune di Massa - è partito da piazza Garibaldi ed ha attraversato in silenzio il centro storico cittadino per raggiungere piazza Palma, il luogo dove è avvenuta la brutale aggressione che è costata la vita a Bongiorni. In prima fila, insieme alle autorità cittadine, al vescovo, alle forze dell'ordine, la compagna di Giacomo Bongiorni e la madre. Due gli striscioni che sono stati portati dagli oltre duemila partecipanti alla fiaccolata. Nel primo era scritta la frase "No alla violenza" in tutte le lingue, mentre in un secondo si leggeva "giustizia per un eroe". Il corteo ha proseguito in silenzio per le strade e le piazze del centro di Massa, intervallato soltanto da lunghi e commossi applausi. Commozione anche di fronte alle parole pronunciate dal vescovo di Massa Carrara, Mario Vaccari: «Impegnamoci perchè tutto questo non succeda più». Moltissimi i mazzi di fiori deposti sul luogo dove è accaduto l'omicidio per il quale sono stati arrestati due maggiorenni di origini romene e un minorenne italiano ai quali si sono aggiunti altri due minorenni italiani indagati a piede libero.