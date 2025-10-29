L'uragano Melissa colpisce Cuba con venti fino a 190 km/h

La tempesta ha già devastato la Giamaica, dove oltre mezzo milione di persone è senza elettricità. Il bilancio è di sette le vittime

L'uragano Melissa ha toccato terra sulla costa meridionale della parte orientale di Cuba, dove i venti, fortissimi, arrivano a 195 chilometri orari. Lo ha reso noto il Centro nazionale statunitense degli uragani (Nhc) con sede a Miami. La tempesta negli ultimi giorni ha oscillato tra la categoria 3 e la categoria 5, la più alta della scala Saffir-Simpson; anche se ora si è indebolita a 3, il Centro avverte che si tratta di «un uragano di grandi dimensioni, estremamente pericoloso».

Melissa è stata devastante soprattutto in Giamaica, dichiarata area disastrata. Sull'isola sono rimasti danneggiati quattro ospedali, di cui uno senza elettricità; le autorità sono state costrette a evacuare 75 pazienti. Oltre mezzo milione di persone è rimasto senza elettricità. La maggior parte dell'isola ha subìto la caduta di alberi, la distruzione delle linee elettriche e vaste inondazioni. In particolare, sono stati segnalati danni ingenti in alcune zone di Clarendon, nella Giamaica meridionale, e nella parrocchia sud-occidentale di St. Elizabeth che era sott'acqua, come ha affermato Desmond McKenzie, vicepresidente del Consiglio per la gestione dei rischi di catastrofe della Giamaica.

Il bilancio finora è di sette morti nei Caraibi, di cui tre in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, dove una persona risulta ancora dispersa. Secondo l'organizzazione di monitoraggio di Internet NetBlocks, la connettività Internet in Giamaica è scesa al 42% dei livelli normali. Il governo giamaicano ha affermato che spera di riaprire tutti gli aeroporti dell'isola già da domani per garantire la rapida distribuzione dei rifornimenti di emergenza.