Legge elettorale, emendamento della maggioranza su circoscrizione Estero

Il centrodestra ha presentato un emendamento unitario alla legge elettorale che riduce le circoscrizioni Estero: diventano così due per la Camera e una per il Senato. Attualmente le circoscrizioni sono: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

L'emendamento va a modificare la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individuava per entrambi i rami del Parlamento quattro circoscrizioni Estero. Il testo alla riforma della legge elettorale all'esame della Camera, invece, le riduce a due sole circoscrizioni alla Camera e una sola al Senato. Nella sostanza, vengono raggruppate in una sola circoscrizione quelle di America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide, mentre resta non modificata la circoscrizione Europa. Al Senato resta un'unica circoscrizione. Nel testo dell'emendamento si parla infatti di «intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica».