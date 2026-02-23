La Ocean Viking mette in salvo 150 migranti

È attesa in arrivo nel porto di Livorno giovedì prossimo la nave ong Ocean Viking con a bordo 147 migranti dopo aver effettuato un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo centrale. La nave, come spiegano dalla prefettura di Livorno, sta effettuando in queste ore un altro salvataggio di circa 30 naufraghi.

Il primo soccorso è stato fatto domenica sera. «Ieri sera, l'equipaggio della Ocean Viking ha effettuato il salvataggio di 97 persone, tra cui 14 minori non accompagnati - informano dalla Ong - a seguito di un'allerta di Alarm Phone. Molti erano disidratati e due persone hanno richiesto l'intervento medico. Erano partiti da Zuwarah, in Libia, due giorni prima». L'imbarcazione di legno a due piani in difficoltà è stata intercettata nella zona di ricerca e soccorso tra Tunisia e Malta «e il salvataggio è stato riconosciuto dall'Mrcc tunisino. Le autorità italiane ci hanno assegnato il lontano porto di Livorno come luogo sicuro, a oltre 3 giorni di navigazione di distanza».