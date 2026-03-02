Istat, nel 2025 deficit al 3,1%. A rischio l'uscita dalla procedura di infrazione

L'obiettivo di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo potrebbe non essere più alla portata, comunque non nei tempi previsti dal Governo. Un'eventualità certificata dai dati diffusi oggi dall'Istat, stando ai quali, nonostante il Pil italiano nel 2025 sia cresciuto in volume dello 0,5%, il deficit misurato in rapporto al Pil è stato pari al 3,1%. Un miglioramento rispetto al 3,4 % del 2024, ma in dimensione ridotta rispetto alle stime dell'esecutivo, che nel Dpfp di ottobre aveva messo in preventivo di raggiungere il 3,0%. Una discesa sotto il 3% avrebbe consentito a Roma di uscire dalla procedura di infrazione ed eventualmente di attivare la clausola di salvaguardia per le spese per la difesa, ma allo stato anche questa prospettiva resta in dubbio.

Il miglioramento rispetto al 2024 è comunque evidente. E nonostante il debito sia salito al 137,1% dal 134,7% del 2024, i dati sul saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) sono buoni: il rapporto al Pil è salito a +0,7% dal +0,5%. Guardando all'andamento dell'economia, dal lato della domanda interna si è registrato un incremento in volume del 3,5% degli investimenti fissi lordi e dello 0,9% dei consumi finali nazionali rispetto al 2024. Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le importazioni di beni e servizi sono salite del 3,6% e le esportazioni dell'1,2%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla dinamica del Pil in volume per 1,5 punti percentuali, mentre l'apporto della domanda estera netta e della variazione delle scorte sono stati negativi per 0,7 e 0,2 punti rispettivamente. Il valore aggiunto, calcola ancora l'Istat, ha registrato aumenti in volume dello 0,3% nell'industria in senso stretto, del 2,4% nelle costruzioni e dello 0,3% nelle attività dei servizi, mentre si è registrata una lieve flessione dello 0,1% nell'agricoltura, silvicoltura e pesca.

Il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, ha tenuto a precisare che quello sul deficit è un dato provvisorio, che precede le comunicazioni che l'Italia farà all'Ue, ma non ha rinunciato ad addossare le responsabilità del risultato al «colpo di coda del Superbonus condomini, causa principale del dato di oggi».

«I dati Istat resi noti oggi certificano i risultati assolutamente insoddisfacenti della politica economica del governo - attacca il responsabile economia del Pd, Antonio Misiani -. Di fatto, siamo in una condizione di semi stagnazione, con una dinamica dell'economia ben al di sotto della media europea, e questo nonostante la forte spinta del Pnrr». «Tutta l'austerità sciagurata dell'esecutivo, fatta a colpi di tasse, di tagli e di fallimenti programmati di misure come Transizione 5.0, Ires premiale e chi più ne ha più ne metta, non è nemmeno servita ad appuntare la coccarda sulla giacca di Giorgetti», commentano invece parlamentari M5s delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato.