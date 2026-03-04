Intelligence: il Patto Ue sui migranti potrebbe ridurre gli arrivi del 5%

Quello in corso «sarà un anno di prova cruciale per la sostenibilità del modello europeo di esternalizzazione. Se il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo dell'Unione europea (la cui entrata in vigore è prevista per giugno, ndr) andrà rapidamente a regime in modo armonico nei diversi Stati membri, nei primi mesi di attuazione gli arrivi potrebbero ridursi del 4-5% del flusso totale annuale. Al contrario, qualora si presentassero crisi geopolitiche inattese (escalation Sudan, crescente instabilità in Libia), i volumi potrebbero aumentare del 10%-15%». Questo è il bilancio offerto dall'Intelligence nella Relazione annuale al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Ecco perché «nel lungo periodo resta vitale continuare con piani strutturali di investimento - sostiene l'Intelligence - nei Paesi esposti maggiormente al fenomeno della migrazione economica; e, nel medio periodo, proseguire politiche volte a favorire i canali di immigrazione legale».

Anche la crisi in Medio Oriente avrà un impatto sui flussi migratori. «La rotta balcanica, pur apparendo in tendenziale declino strutturale, rimarrà fortemente legata alla stabilità del quadrante mediorientale: un conflitto in quell'area potrebbe invertire rapidamente il trend al rialzo», spiega l'Intelligence. In generale, «il fenomeno migratorio verso l'Italia si configura come una realtà strutturale in evoluzione, piuttosto che una crisi emergenziale. Continuerà a rafforzarsi il trend, già osservabile negli ultimi anni, che vede prevalere le migrazioni di natura economico-strutturale rispetto a quelle determinate da crisi o conflitti armati»: in sostanza, «giovani adulti che si muovono principalmente per pressioni economiche profonde, spesso aggravate da fattori ambientali e climatici. Questo rende i flussi più prevedibili e più costanti, ma anche più difficili da interrompere con strumenti di deterrenza».