Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro

Incendio nel cuore di Napoli, in via Chiaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti.

Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro.

L'incendio, scoppiato questa notte, è ancora in atto. Sul posto stanno operando tre squadre con autobotti e diversi mezzi dei caschi rossi. Ancora non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio, ma le fiamme sono salite fino alla cupola. Poi crollata sulla platea.