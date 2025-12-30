Il mistero della donna morta a Milano. Ha un volto ma non ha un nome
di Redazione
Diffusa l'immagine della persona trovata senza vita lunedì in via Paruta. Non aveva con sè documenti né telefono. Ripreso un uomo che si allontanava solo
December 30, 2025
Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber: è ritratta in questo modo la giovane donna trovata lunedì nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di telecamere di sicurezza. Anche questo potrebbe essere utile per identificare la donna, che non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che possano aiutare a darle un nome.
L’identificazione resta fondamentale per individuare l’uomo (così appare dalle immagini) che è stata filmato insieme a lei mentre entrambi si introducevano nel condominio di via Paruta. L’uomo poi è stato ripreso mentre si allontanava da solo. Il corpo della giovane è stato trovato poche ore dopo rivestito sommariamente: i carabinieri procedono con l’ipotesi di omicidio anche se, al momento, altre piste non vengono scartate.
Particolare attenzione è data ad alcuni segni sul collo che potrebbero significare uno strangolamento ma anche questa è una ipotesi. Risposte più approfondite potrebbero arrivare dall’autopsia nei prossimi giorni.
