Diffusa l'immagine della persona trovata senza vita lunedì in via Paruta. Non aveva con sè documenti né telefono. Ripreso un uomo che si allontanava solo

Il mistero della donna morta a Milano. Ha un volto ma non ha un nome

Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber: è ritratta in questo modo la giovane donna trovata lunedì nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di telecamere di sicurezza. Anche questo potrebbe essere utile per identificare la donna, che non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che possano aiutare a darle un nome.

L’identificazione resta fondamentale per individuare l’uomo (così appare dalle immagini) che è stata filmato insieme a lei mentre entrambi si introducevano nel condominio di via Paruta. L’uomo poi è stato ripreso mentre si allontanava da solo. Il corpo della giovane è stato trovato poche ore dopo rivestito sommariamente: i carabinieri procedono con l’ipotesi di omicidio anche se, al momento, altre piste non vengono scartate.

Particolare attenzione è data ad alcuni segni sul collo che potrebbero significare uno strangolamento ma anche questa è una ipotesi. Risposte più approfondite potrebbero arrivare dall’autopsia nei prossimi giorni.