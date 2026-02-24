Il dehoniano Heiner Wilmer, 64 anni, nuovo presidente della Conferenza episcopale tedesca

È Heiner Wilmer, 64 anni, vescovo di Hildesheim, il nuovo presidente della Conferenza episcopale tedesca. È stato eletto oggi nel corso dell'assemblea plenaria di primavera dei vescovi a Würzburg.

Nato a Schapen, nella diocesi di Osnabrück, il 9 aprile 1961, e cresciuto nella fattoria di famiglia, Wilmer è entrato a 19 anni nella Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani). Ha studiato teologia e materie umanistiche a Friburgo, Parigi e Roma. Ha lavorato per un periodo come insegnante nel Bronx, a New York, per poi dirigere la scuola superiore dei Dehoniani a Handrup, nella Bassa Sassonia. Nel 2007 è diventato superiore provinciale della congregazione in Germania e nel 2015 superiore generale, trasferendosi a Roma. Nel 2018 la nomina a vescovo di Hildesheim.

«È considerato un mediatore tra conservatori e riformatori, che privilegia la partecipazione e il dialogo» scrive di lui Katholisch.de, portale di informazione dei vescovi tedeschi, «il suo modo di fare costantemente accessibile e affabile è una manna per la Conferenza episcopale tedesca, fortemente polarizzata» è il commento del settimanale cattolico Die Tagespost.

Nel corso dell’assemblea a Würzburg sono stati confermati nei ruoli anche Beate Gilles, 55 anni, segretaria generale della Conferenza episcopale tedesca dal 2021, e Matthias Kopp, 57 anni, portavoce della Conferenza episcopale dal 2009.