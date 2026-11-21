È probabile che il divieto di utilizzo dei social media sotto i 13 anni, e l’uso con account collegati a quelli dei genitori tra i 13 e i 16, contenuto nel decreto sicurezza, subisca variazioni prima della definitiva approvazione, entro il 21 dicembre. La soglia dei 16 anni potrebbe abbassarsi a 15, per allinearsi con la proposta di regolamento europeo Eu Kids Act. Proprio i 15 anni erano l’età minima prevista dalla proposta di legge bipartisan Madia-Mennuni cui si ispira l’emendamento. Altri punti critici, come la verifica dell’età, saranno con ogni probabilità oggetto di variazioni e molti sono gli aspetti ancora da chiarire: quali servizi ricadrebbero nel divieto e quali no, ad esempio, o le sanzioni per chi non lo rispetterà. Del provvedimento di cui molto si è detto in questi giorni sentiremo certamente parlare ancora a lungo, anche perché sono numerose le voci che ne contestano l’utilità, sottolineando le difficoltà tecniche di attuazione e la facilità con cui i minori potrebbero aggirarlo: in sostanza c’è il rischio che una misura animata da ottime intenzioni si riveli inefficace. Esistono obiezioni più radicali all’emendamento, che ne contestano l’opportunità, sostenendo come il mondo online sia ormai l’ambiente in cui i ragazzini vivono e intessono relazioni sociali, quindi che non sia da trattare come una minaccia, ma piuttosto come un luogo in cui imparare a orientarsi. In tutte queste posizioni c’è qualcosa di condivisibile. È vero che non sarà facile tradurre l’emendamento nella pratica, ed è vero che non è sufficiente una legge a risolvere un problema che ha implicazioni e radici profonde, legate al modo in cui oggi è inteso il rapporto tra generazioni, alla difficoltà dei genitori ad assumersi la propria responsabilità educativa e all’uso, spesso tutt’altro che ineccepibile, che gli adulti stessi fanno dei social media.

Ma resta il fatto – e va detto con chiarezza – che questa proposta è un passo avanti importante e più che positivo, una mano tesa alle migliaia di famiglie che ogni giorno, nelle trincee della vita quotidiana, si trovano ad affrontare la complessa sfida di accompagnare i propri figli a un uso più sano del digitale. E la gradualità aiuta, perché assicura quel tempo necessario a prepararsi all’ingresso in un mondo pensato da adulti per adulti, dove i bambini e gli adolescenti non sono previsti. L’emendamento al decreto sicurezza si limita a rafforzare un divieto già esistente: 13 anni è infatti l’età minima per usare i social media secondo la legge americana che regolamenta le piattaforme, mentre in Italia, in ottemperanza al regolamento europeo sulla privacy tale soglia è alzata ai 14. Si tratta di un divieto poco conosciuto e ancora meno applicato, perché di fatto non esistono sanzioni per chi non lo osserva. Resta un’arma spuntata, nelle mani di genitori che subiscono enormi pressioni per anticipare sempre di più il possesso di uno smartphone e l’accesso ai social media da parte dei loro figli. Rafforzare tale divieto, farlo conoscere, renderlo norma sociale condivisa è dunque un aiuto prezioso offerto alle famiglie: non tanto per sostituirsi all’imprescindibile ruolo educativo dei genitori, ma per affiancarli, con un limite chiaro, che da tempo e in varie sedi chiedono a gran voce. Tra le altre, l’esperienza dei Patti Digitali – alleanze tra genitori che condividono alcune regole sull’uso del digitale in famiglia – da ormai quattro anni raccoglie la voce di migliaia di genitori che ribadiscono la necessità di un appoggio forte, da parte delle istituzioni, a sostegno del loro impegno educativo. La proposta di emendamento è il segno che questa voce è stata finalmente ascoltata.

Entro i confini stabiliti dalla norma starà poi a ogni genitore giocarsi fino in fondo nella relazione con i propri figli, che nessun paletto giuridico può rimpiazzare. Certamente saranno necessarie iniziative di formazione e un serio richiamo alla responsabilità degli adulti nel modellare il comportamento dei ragazzi, ma la presenza di una norma fungerà anche da “sveglia” per chi fino a oggi non ha avuto consapevolezza del problema. Se è vero che ogni legge ha anche l’effetto di cambiare la cultura – e ricordiamo bene quanto è avvenuto con il divieto di fumo nei locali che sembrava un obiettivo del tutto irrealistico – questo provvedimento potrebbe davvero essere il primo passo verso un mondo digitale più sano e rispettoso delle esigenze dei minori. E una risposta concreta alla richiesta di tante famiglie, oggi più convinte che la sfida dell’educazione digitale si possa vincere. Insieme.