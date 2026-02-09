Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai

Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere: la corte di West Kowloon ha evitato l'ergastolo, la massima pena possibile, ma ha comminato a carico dell'ex magnate dei media di Hong Kong, tra i principali attivisti pro-democrazia dell'ex colonia britannica, una pena durissima in considerazione dei suoi 78 anni e delle precarie condizioni di salute. Lai era stato dichiarato colpevole a dicembre per due capi d'accusa di collusione legati alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a giugno del 2020, dopo le proteste di massa pro-democrazia del 2019, e per un altro legato alla sedizione, in base a una legge coloniale.

La famiglia del magnate ha dichiarato che la sua condanna a 20 anni di carcere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale è "draconiana" e "crudele". "Condannare mio padre a questa pena detentiva draconiana è devastante per la nostra famiglia e mette a rischio la sua vita", ha dichiarato il figlio di Lai, Sebastien, in una dichiarazione della famiglia. Sua figlia Claire l'ha definita "una condanna straziantemente crudele" dato il peggioramento della sua salute in carcere e, se eseguita, "morirà da martire dietro le sbarre".

Da parte sua Pechino ha definito "legittima" la condanna. Gli organi giudiziari di Hong Kong "stanno svolgendo le loro funzioni in conformità con la legge. Ciò è ragionevole, legittimo e legale, e non c’è spazio per discussioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, in conferenza stampa. Interrogato sulle reazioni straniere alla sentenza, ha esortato "i Paesi interessati a rispettare la sovranità della Cina, a rispettare lo stato di diritto a Hong Kong, ad astenersi dal rilasciare dichiarazioni irresponsabili... e ad astenersi dall'interferire, in qualsiasi modo, con il sistema giudiziario di Hong Kong o con gli affari interni della Cina".

Le organizzazioni per i diritti umani hanno espresso il loro sgomento. Human Rights Watch l'ha definita una "condanna a morte" e Amnesty International l'ha descritta come un attacco alla libertà di espressione. "La pena detentiva inflitta a Jimmy Lai è un attacco a sangue freddo alla libertà di espressione che illustra perfettamente il sistematico smantellamento dei diritti che un tempo caratterizzavano Hong Kong", ha dichiarato Amnesty International in una nota. "La dura condanna a 20 anni di carcere inflitta al 78enne Jimmy Lai è, di fatto, una condanna a morte", ha dichiarato Human Rights Watch.