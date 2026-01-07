Gioventù Nazionale: quattro nostri militanti aggrediti a Roma

Stavano affiggendo manifesti per le commemorazioni di oggi, il 48esimo di Acca Larentia. La condanna di Fdi in Campidoglio: vile attacco

«Denunciamo una gravissima aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma, avvenuta questa notte ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell'odio politico, muniti di coltelli e persino radio per comunicare senza intercettazioni».

Lo ha dichiarato Francesco Todde, presidente di Gioventù Nazionale Roma. «I nostri ragazzi sono stati aggrediti con tanta violenza proprio mentre affiggevano manifesti in ricordo della strage di Acca Larentia del 7 gennaio 1978. In quel giorno 2 militanti del Fronte della Gioventù, completamente sconosciuti a episodi violenti, furono uccisi a sangue freddo dal terrorismo rosso, seguiti da un altro per mano del Capitano dei Carabinieri Sivori, durante il raduno del FdG sul luogo dell'avvenimento».

Immediata la solidarietà ai militanti aggrediti da parte del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Campidoglio. «Esprimiamo la più ferma e dura condanna per la vile aggressione» hanno detto i consiglieri.

I fatti di Acca Larentia, di cui ricorre oggi il 48esimo anniversario, riguardano l'omicidio di due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, uccisi davanti alla sede dell'allora Movimento sociale italiano.