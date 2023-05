COMMENTA E CONDIVIDI













La definizione più efficace l’ha data Paolo Cerasi, Presidente del Tennis Club Parioli: la campagna “Un campione per amico” è una «palestra itinerante». Nello storico circolo di tennis dove Adriano Panatta ha tirato i primi colpi, si è tenuta questa mattina la presentazione dell’evento organizzato da Banca Generali e che ha come fine l’insegnamento dello sport e dei suoi valori ai bambini delle scuole elementari e medie. L’evento è «itinerante» perché gli incontri saranno 10 e toccheranno varie zone d’Italia. Si parte domani con la data di Grosseto, si finisce il 20 ottobre a Sassari, sempre nella piazza principale della città.

Gli ambasciatori di questo importante messaggio sono quattro grandi campioni dello sport azzurro: i campioni del mondo Andrea Lucchetta (pallavolo) e Ciccio Graziani (calcio), il rugbista Martín Castrogiovanni e – appunto – Adriano Panatta. Ciascuno di loro insegnerà il proprio sport di elezione, trasmettendo ai bambini non soltanto consigli tecnici, ma anche e soprattutto passione, integrazione, rispetto delle diversità.

Presente alla conferenza stampa anche il Capo Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, in rappresentanza del ministro Andrea Abodi. «Ci tenevamo a essere presenti in quanto istituzioni – spiega Siniscalchi – «Il nostro paese, purtroppo, ha un livello di sedentarietà ancora straordinario, il più alto tra i paesi dell’Ocse: per invertire la rotta bisogna partire proprio dai più giovani». Gli fa eco Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali: «Perché da 12 anni una banca affianca questa iniziativa? Perché lo sport è come il risparmio: bisogna fare i sacrifici oggi, per avere qualcosa di più quando saremo grandi».

«Io quando gioco con i bambini non mi risparmio mai», interviene Lucchetta. La parola passa così ai quattro ex sportivi. Sono loro i veri “messaggeri” dei valori dello sport, ma sono anche quattro personaggi con invidiabili doti da cabaret, che non a caso la tv ha sfruttato più volte. Panatta si mette a fare le pagelle: «Martín (Castrogiovanni) è quello che si impegna di più. Ciccio il più buono. Io parto con tanta voglia ma poi mi stanco, anche perché sono il più vecchio». Poi bersaglia, bonariamente, Lucchetta: «Andrea è molto più immaturo dei bambini a cui insegna. È la dimostrazione che lo sport, a volte, può anche non fare bene».