Ft: indagine antitrust Ue per l'uso dell'Ia su Whatsapp
di Redazione
L'anticipazione dell'indagine voluta dalla Commissione Ue su Meta. Nel mirino il servizio di messaggistica
1 min di lettura
December 4, 2025
La Commissione europea si appresta ad avviare una nuova indagine antitrust sugli strumenti di funzionalità di intelligenza artificiale di Meta su Whatsapp.
Lo riporta il "Financial Times" online. L'indagine verterebbe su come il colosso tech ha integrato il suo sistema "Meta AI" nel suo servizio di messaggistica all'inizio dell'anno, scrive il Ft citando due funzionari.
L'avvio dell'indagine dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, anche se i tempi potrebbero ancora variare, hanno aggiunto le fonti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA