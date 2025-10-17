Fides: cresce il numero dei cattolici nel mondo (anche in Europa)

In occasione della 99ª Giornata missionaria mondiale, che si celebrerà domenica 19 ottobre 2025 sul tema "Missionari di speranza tra le genti", come di consueto, l'Agenzia Fides ha presentato un dossier contenente alcune statistiche sulla Chiesa cattolica. I dati più interessanti sono di sicuro quello dell'aumento dei cattolici in tutto il mondo e anche nella "vecchia" Europa, dove, con una crescita di 740mila, fedeli si rovescia il dato in flessione emerso nella rilevazione precedente, quando si era registrato una diminuzione del numero di cattolici nel 2022 rispetto al 2021. Alla data del 30 giugno 2023, il numero dei cattolici era pari a 1.405.454.000 persone, con un aumento complessivo di 15.881.000 cattolici rispetto all'anno precedente. Come negli anni precedenti, l’aumento di cattolici è più marcato in Africa (+8.309.000) e in America (+5.668.000). Seguono l'Asia (+954.000), l’Europa (+740.000) e l'Oceania (+210.000). Il numero totale dei sacerdoti nel mondo, invece, continua a diminuire: 406.996 (-734 rispetto alla rilevazione precedente). A segnare una diminuzione consistente, ancora una volta, è l'Europa (-2.486), seguita dall'America (-800) e dall’Oceania (-44). Come nella rilevazione dell’anno precedente, aumenti significativi si registrano in Africa (+1.451) e in Asia (+1.145). I sacerdoti diocesani nel mondo sono diminuiti globalmente di 429 unità, raggiungendo il numero di 278.742. Rovesciando il dato in crescita rilevato nell’anno precedente, diminuiscono anche i sacerdoti religiosi, che dall’ultima rilevazione effettuata risultano essere 128.254 (-305).



