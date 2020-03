COMMENTA E CONDIVIDI











L'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm) ha diffuso una lettera-provocazione scritta da Gianni, un malato che si rivolge direttamente al virus «per portare il focus sulle persone più vulnerabili, come chi ogni giorno si confronta con una malattia neuromuscolare». Sono le persone fragili, dagli anziani ai disabili, a pagare il prezzo più alto di questa emergenza. Quelle da tutelare, e ascoltare, di più.