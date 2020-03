ANSA

Su un palco dominato dalla scritta renAIssance (gioco di parole tra rinascimento e intelligenza artificiale-AI) è stata firmata la «Roma Call for an AI Ethics». Una chiamata aperta che parte dalla Pontifica Accademia della Vita e che, coinvolgendo industrie, società civile e istituzioni politiche, mira a sostenere un approccio etico e umanistico all’Intelligenza Artificiale. Il testo della Call è in tre parti: etica, educazione e diritti, ed è disponibile su un apposito sito web.

Padre Paolo Benanti - Agenzia Romano Siciliani